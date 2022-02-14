Казахстан имеет достаточный потенциал для развития атомной энергетики – Минэнерго

По словам главы Минэнерго, у Казахстана есть достаточный потенциал для развития атомной энергетики, поскольку страна занимает первое место в мире по объему добываемого природного урана. Также имеется собственное производство компонентов ядерного топлива, доступ к услугам по изотопному обогащению урана.

Учитывая предстоящий дефицит электроэнергии, необходимость снижения зависимости от угольной генерации ввиду мировой экологической повестки, износ производственных мощностей, а также огромный потенциал Казахстана в развитии атомной энергетики в стране, строительство АЭС представляется наиболее перспективным решением. Министр энергетики РК Болат Акчулаков

Что касается кадрового потенциала и опыта, то, по словам министра, в сфере атомной промышленности и науки в Казахстане трудятся около 24 тыс. человек. В вузах Казахстана с 2010 года подготовлено порядка 3 тыс. молодых специалистов в ядерной и технической физике.

Напомним, 8 февраля президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что стране «позарез нужна электроэнергия – причем атомная, чистая электроэнергия».