13:38 08.02.2022
Без чистой атомной энергии мы потеряем всю экономику — Токаев
Фото: pixabay
Без чистой атомной энергии мы потеряем всю экономику, не говоря уже об инвестициях, и утратим региональное лидерство, заявил на расширенном заседании правительства президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент Zakon.kz.
Мы столкнулись с регулярными перебоями в работе системы энергоснабжения. Самый яркий пример – недавнее отключение электроэнергии на юге страны.Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
Глава государства добавил, что Казахстан зависит от качества работы энергосистем сопредельных государств, а проблемы энергобезопасности самой страны нужно срочно решать.
Я не понимаю, почему ответственные лица дипломатично уходят от ответов на вопросы о строительстве АЭС. Нужно прямо сказать, что без чистой атомной энергии мы потеряем всю экономику, не говоря уже об инвестициях, утратим региональное лидерство, нам позарез нужна электроэнергия – причем атомная, чистая электроэнергия. Нельзя идти на поводу популистов, которые не разбираются в экономических реалиях. Нужно профессионально разъяснять значение атомной энергетики.Касым-Жомарт Токаев
3 февраля министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков сообщил, что вопрос о строительстве АЭС очень тонкий, поэтому никаких решений пока нет.
Мы придем к такому решению — Токаев о строительстве АЭС
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