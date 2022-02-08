Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Беспорядки 2022
Инвестиции
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
13:38 08.02.2022

Без чистой атомной энергии мы потеряем всю экономику — Токаев

АЭС, атомная энергия, строительство Фото: pixabay
Без чистой атомной энергии мы потеряем всю экономику, не говоря уже об инвестициях, и утратим региональное лидерство, заявил на расширенном заседании правительства президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент Zakon.kz.
Мы столкнулись с регулярными перебоями в работе системы энергоснабжения. Самый яркий пример – недавнее отключение электроэнергии на юге страны.Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

Глава государства добавил, что Казахстан зависит от качества работы энергосистем сопредельных государств, а проблемы энергобезопасности самой страны нужно срочно решать.

Я не понимаю, почему ответственные лица дипломатично уходят от ответов на вопросы о строительстве АЭС. Нужно прямо сказать, что без чистой атомной энергии мы потеряем всю экономику, не говоря уже об инвестициях, утратим региональное лидерство, нам позарез нужна электроэнергия – причем атомная, чистая электроэнергия. Нельзя идти на поводу популистов, которые не разбираются в экономических реалиях. Нужно профессионально разъяснять значение атомной энергетики.Касым-Жомарт Токаев

3 февраля министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков сообщил, что вопрос о строительстве АЭС очень тонкий, поэтому никаких решений пока нет.

Новость по теме

Мы придем к такому решению — Токаев о строительстве АЭС

Айша Тулеубекова
Токаев Касым-Жомарт Казахстан
Должностные лица ДКНБ трех регионов бездействовали во время беспорядков – Генпрокуратура
07.02.2022
Генпрокуратура: Дикий Арман похищал людей во время беспорядков
07.02.2022
Отмена пожизненного председательства Елбасы в Совбезе и АНК — Токаев подписал поправки
07.02.2022
Токаев проведет расширенное заседание правительства
07.02.2022
Токаев выступит с обращением к нации в середине марта
07.02.2022
Главная Топ LIVE Все