Без чистой атомной энергии мы потеряем всю экономику — Токаев

Мы столкнулись с регулярными перебоями в работе системы энергоснабжения. Самый яркий пример – недавнее отключение электроэнергии на юге страны. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

Глава государства добавил, что Казахстан зависит от качества работы энергосистем сопредельных государств, а проблемы энергобезопасности самой страны нужно срочно решать.

Я не понимаю, почему ответственные лица дипломатично уходят от ответов на вопросы о строительстве АЭС. Нужно прямо сказать, что без чистой атомной энергии мы потеряем всю экономику, не говоря уже об инвестициях, утратим региональное лидерство, нам позарез нужна электроэнергия – причем атомная, чистая электроэнергия. Нельзя идти на поводу популистов, которые не разбираются в экономических реалиях. Нужно профессионально разъяснять значение атомной энергетики. Касым-Жомарт Токаев

3 февраля министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков сообщил, что вопрос о строительстве АЭС очень тонкий, поэтому никаких решений пока нет.