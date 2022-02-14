Вывоз валюты – выявлены нарушения на сумму около 5 млн долларов

Как сообщается на сайте Акорды, президенту был представлен отчет о деятельности агентства по исполнению его поручений.

Фото: akorda.kz

С целью недопущения незаконного вывода капитала ведомством совместно с финрегуляторами налажен усиленный мониторинг подозрительных трансграничных переводов, – говорится в сообщении.

Касым-Жомарту Токаеву было доложено, что в текущем году в три раза увеличилось количество приостановленных подозрительных операций, их общая сумма составила около 150 млрд тенге. По этим фактам проводятся проверочные мероприятия.

По данным агентства, каких-либо аномальных всплесков вывода денежных средств за рубеж не наблюдается. Напротив, объем переведенных за границу средств в этом году снизился на 30%.

Как сообщил Жанат Элиманов, совместно с заинтересованными органами усилен контроль за незаконным вывозом наличной валюты. Выявлены нарушения на общую сумму около 5 млн долларов США.

Кроме того, продолжаются проверки на казахстанско-китайской границе. За три недели работы по фактам незаконного ввоза товаров возбуждено восемь уголовных и 24 административных дела.

В результате, несмотря на сокращение объемов импорта товаров, в январе текущего года на 20% выросла сумма поступивших в бюджет таможенных платежей и налогов (с 26,6 до 31,7 млрд тенге).

Также глава государства был проинформирован о работе по разрешению чувствительных социальных проблем.

В частности, по проекту «Тариф» предотвращены необоснованные затраты 1,3 млн граждан, которые могли повлечь рост коммунальных услуг на 17 млрд тенге. Возбуждено 13 дел (по водоснабжению – восемь, газоснабжению – три, теплоснабжению – два).

В рамках объявленного президентом года детей совместно с уполномоченным по правам ребенка реализуется проект «Қамқор», направленный на защиту социально уязвимых слоев населения. В результате по 45 делам восстановлены права 800 детей-сирот.

По итогам встречи глава государства поручил председателю агентства и в дальнейшем принимать меры по противодействию теневой экономике.

Президент считает необходимым особое внимание уделить поиску полученных незаконным путем активов, в том числе и за границей, а также активизировать работу по их возврату в Казахстан. Вся эта работа должна вестись, невзирая на лица и должности, – отмечается в сообщении.