15:13 14.02.2022
Автобус зажал легковой автомобиль в Алматы – есть пострадавшие
Фото: скриншот
Видео с места аварии появилось в одном из Instagram-пабликов.
Как сообщили в городском департаменте полиции, ДТП произошло 14 февраля около 10:45.
По словам начальника Управления дознания ДП Алматы Олжаса Шарипова, водитель автомашины Nissan ехал по ул. Закарпатская (мкр. Альмерек) в западном направлении, не справился с управлением и допустил столкновение с автобусом марки Yutong (следовал по ул. Закарпатская в восточном направлении).
В результате ДТП пострадали водитель и пассажир Nissan. Данный факт принят в производство сотрудниками Управления полиции Турксибского района.Олжас Шарипов