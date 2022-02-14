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15:13 14.02.2022

Автобус зажал легковой автомобиль в Алматы – есть пострадавшие

алматы, автобус, легковушка, дтп, дп, комментарий Фото: скриншот
ДТП с участием автобуса и легкового автомобиля произошло в Алматы, передает Zakon.kz.

Видео с места аварии появилось в одном из Instagram-пабликов.

Как сообщили в городском департаменте полиции, ДТП произошло 14 февраля около 10:45.

По словам начальника Управления дознания ДП Алматы Олжаса Шарипова, водитель автомашины Nissan ехал по ул. Закарпатская (мкр. Альмерек) в западном направлении, не справился с управлением и допустил столкновение с автобусом марки Yutong (следовал по ул. Закарпатская в восточном направлении).

В результате ДТП пострадали водитель и пассажир Nissan. Данный факт принят в производство сотрудниками Управления полиции Турксибского района.Олжас Шарипов
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