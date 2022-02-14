Автобус зажал легковой автомобиль в Алматы – есть пострадавшие

Видео с места аварии появилось в одном из Instagram-пабликов.

Как сообщили в городском департаменте полиции, ДТП произошло 14 февраля около 10:45.

По словам начальника Управления дознания ДП Алматы Олжаса Шарипова, водитель автомашины Nissan ехал по ул. Закарпатская (мкр. Альмерек) в западном направлении, не справился с управлением и допустил столкновение с автобусом марки Yutong (следовал по ул. Закарпатская в восточном направлении).