Бакдаулет Сариев назначен заместителем акима Тараза

До этого назначения Сариев руководил аппаратом акима города.

Отмечается, что новый замакима будет курировать сферы внутренней политики, здравоохранения, образования, культуры и развития языков, спорта и молодежной политики.

Трудовую карьеру Сариев начал в 2015 году – главным специалистом территориального отдела по Алатаускому, Медеускому районам Управления внутренней политики города Алматы.

С 2015 по 2017 год – главный специалист отдела общественно-политической работы Управления внутренней политики города Алматы.

С 2017 по 2020 год – работал главным экспертом, руководителем управления Комитета по делам гражданского общества Министерства информации и общественного развития РК.

С 2020 по 2021 год – руководитель отдела социально-политического мониторинга аппарата акима Жамбылской области.