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Законодательство РК
15:15 14.02.2022

Бакдаулет Сариев назначен заместителем акима Тараза

замакима города Тараз Фото: пресс-служба акимата города Тараз
Распоряжением акима города Тараза его заместителем назначен Бакдаулет Сариев, передает Zakon.kz.

До этого назначения Сариев руководил аппаратом акима города.

Отмечается, что новый замакима будет курировать сферы внутренней политики, здравоохранения, образования, культуры и развития языков, спорта и молодежной политики.

Трудовую карьеру Сариев начал в 2015 году – главным специалистом территориального отдела по Алатаускому, Медеускому районам Управления внутренней политики города Алматы.

С 2015 по 2017 год – главный специалист отдела общественно-политической работы Управления внутренней политики города Алматы.

С 2017 по 2020 год – работал главным экспертом, руководителем управления Комитета по делам гражданского общества Министерства информации и общественного развития РК.

С 2020 по 2021 год – руководитель отдела социально-политического мониторинга аппарата акима Жамбылской области.

Оксана Житникова
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