16:00 14.02.2022
Тайник с оружием обнаружили у 19-летнего жителя Жамбылской области
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В целях выявления оружия, похищенного в ходе массовых беспорядков, произошедших в начале января, сотрудниками Меркенского РОП проводятся оперативно-розыскные работы, передает Zakon.kz.
Как сообщается на сайте информационного медиапортала МВД РК, при обыске по месту проживания у 19-летнего жителя села Жанатурмыс на территории дома были обнаружены закопанные в землю пакеты.
При осмотре из пакетов были изъяты автомат Калашникова, три травматических газовых пистолета, 76 патронов для автомата и 26 для гладкоствольного охотничьего оружия, – говорится в сообщении.
Назначена судебно-баллистическая экспертиза. Задержанный дал признательные показания.
По данному факту начато досудебное расследование по ст. 287, ч. 3 УК РК.