Тайник с оружием обнаружили у 19-летнего жителя Жамбылской области

Как сообщается на сайте информационного медиапортала МВД РК, при обыске по месту проживания у 19-летнего жителя села Жанатурмыс на территории дома были обнаружены закопанные в землю пакеты.

При осмотре из пакетов были изъяты автомат Калашникова, три травматических газовых пистолета, 76 патронов для автомата и 26 для гладкоствольного охотничьего оружия, – говорится в сообщении.

Назначена судебно-баллистическая экспертиза. Задержанный дал признательные показания.

По данному факту начато досудебное расследование по ст. 287, ч. 3 УК РК.