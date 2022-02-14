Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Пекин 2022
Инвестиции
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
16:00 14.02.2022

Тайник с оружием обнаружили у 19-летнего жителя Жамбылской области

жамбылская область, житель, оружие, тайник, обнаружение Фото: скриншот
В целях выявления оружия, похищенного в ходе массовых беспорядков, произошедших в начале января, сотрудниками Меркенского РОП проводятся оперативно-розыскные работы, передает Zakon.kz.

Как сообщается на сайте информационного медиапортала МВД РК, при обыске по месту проживания у 19-летнего жителя села Жанатурмыс на территории дома были обнаружены закопанные в землю пакеты.

При осмотре из пакетов были изъяты автомат Калашникова, три травматических газовых пистолета, 76 патронов для автомата и 26 для гладкоствольного охотничьего оружия, – говорится в сообщении.

Назначена судебно-баллистическая экспертиза. Задержанный дал признательные показания.

По данному факту начато досудебное расследование по ст. 287, ч. 3 УК РК.

Новость по теме

Тайник с оружием и охотничьим инвентарем найден в сарае алматинца

Динара Халдарова
Беспорядки-2022 Жамбылская область
Абзал Ажгалиев занял на Олимпиаде четвертое место
13.02.2022
В Казахстане значительно снизилось число заболевших COVID-19 за сутки
14.02.2022
Массовое ДТП на трассе близ Темиртау: полицейские назвали причину
13.02.2022
Бывший президент Афганистана призвал США вернуть афганские активы
13.02.2022
Самолеты с военной помощью от США прибыли в Украину
13.02.2022
Главная Топ LIVE Все