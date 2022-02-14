Сильный снег ожидается в Алматы

15 февраля ночью в Алматы ожидается сильный снег. 15-16 февраля временами – туман, гололед, на дорогах – снежный накат. РГП «Казгидромет»

Отмечается, что в горах близ Алматы (Заилийский Алатау) 15 февраля ожидается сильный снегопад. Временами – туман и гололед.

Синоптики опубликовали рекомендации для населения при сильных осадках:

- не находиться вблизи деревьев и не парковать рядом с ними машины;

- держаться в стороне от линий электропередач, деревьев, а также слабо укрепленных конструкций.

«Уважаемые пешеходы! Если снегопад застал вас на улице, необходимо внимательно смотреть по сторонам при переходе проезжей части, не делать резких движений и быть предсказуемыми для водителей», – призывают спасатели горожан.

Ранее синоптики сообщали о сильном снеге 15 февраля на севере и востоке страны, а также о тумане, метели, сильном ветре местами по Казахстану.