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16:57 14.02.2022

Сильный снег ожидается в Алматы

зима непогода Фото: pixabay
В РГП «Казгидромет» распространили штормовое предупреждение об ожидающемся снегопаде в Алматы. Департамент по ЧС призывает горожан быть внимательными на улицах города, передает Zakon.kz.
15 февраля ночью в Алматы ожидается сильный снег. 15-16 февраля временами – туман, гололед, на дорогах – снежный накат. РГП «Казгидромет»

Отмечается, что в горах близ Алматы (Заилийский Алатау) 15 февраля ожидается сильный снегопад. Временами – туман и гололед.

Синоптики опубликовали рекомендации для населения при сильных осадках:

- не находиться вблизи деревьев и не парковать рядом с ними машины;

- держаться в стороне от линий электропередач, деревьев, а также слабо укрепленных конструкций.

«Уважаемые пешеходы! Если снегопад застал вас на улице, необходимо внимательно смотреть по сторонам при переходе проезжей части, не делать резких движений и быть предсказуемыми для водителей», – призывают спасатели горожан.

Ранее синоптики сообщали о сильном снеге 15 февраля на севере и востоке страны, а также о тумане, метели, сильном ветре местами по Казахстану.

Оксана Житникова
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