Асем Нусупова освобождена от должности вице-министра здравоохранения РК

Об этом сообщает пресс-служба премьер-министра РК.

Вице-министром здравоохранения РК она была назначена в октябре 2020 года.

Асем Нусупова родилась в 1975 году в Алматы. В 1996 году окончила Казахский государственный национальный университет им. Аль-Фараби, в 1998 году — магистратуру этого же университета.

В 2001-2003 годах — главный эксперт отдела по вопросам экономической безопасности Совета безопасности, эксперт, заведующая сектором центра системных исследований Администрации президента РК.

В 2003-2007 годах – советник министра финансов РК, советник премьер-министра РК, заведующая сводным аналитическим отделом Канцелярии премьер-министра РК.

В 2007-2008 годах — вице-министр здравоохранения РК.

В 2008-2016 годах — заместитель генерального директора по экономике и финансам АО «КазТрансОйл».

В 2016-2019 годах — заместитель акима Восточно-Казахстанской области.

Ранее сообщалось, что Айжан Есмагамбетова назначена вице-министром здравоохранения – главным государственным санитарным врачом Казахстана.