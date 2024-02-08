Лента новостей
0
Қаз
#Оползень в Алматы #Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Тамабек Абулхаир освобожден от должности вице-министра МСХ

Тамабек Абулхаир освобожден от должности вице-министра МСХ Фото: gov.kz
Постановлением правительства Казахстана Тамабек Абулхаир освобожден от должности вице-министра сельского хозяйства в связи с переходом на другую работу, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы премьер-министра, Тамабек Абулхаир родился в 1994 году в Жамбылской области.

Окончил Университет международного бизнеса, Национальный университет Луиса, Академию государственного управления при президенте РК. Член Президентского молодежного кадрового резерва.

Трудовую деятельность начал в 2011 году инспектором отдела кадров в частной компании.

В 2015-2020 годах работал на различных должностях в Министерстве национальной экономики, Министерстве оборонной и аэрокосмической промышленности, Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности.

С 2020 по 2022 год – руководитель управления – главный государственный инспектор Управления по контролю за использованием и охраной земель акимата Жамбылской области.

В 2022 году – руководитель Департамента по управлению земельными ресурсами по Жамбылской области – главный государственный инспектор по использованию и охране земель.

С апреля 2022 по настоящее время – вице-министр сельского хозяйства РК.

Читайте также

Казахстан Акмарал Альназарова
Акмарал Альназарова покинула Сенат
назначение
Ербол Аликулов назначен вице-министром культуры и информации
Токаев подарил Макрону щенков тазы
Жюль и Жанна: Токаев отправил президенту Франции двух щенков тазы
Анастасия Московчук
МСХ РК Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
"Очень опасный циклон" надвигается на Казахстан
"Очень опасный циклон" надвигается на Казахстан
По всему Казахстану 8 февраля прозвучат сирены
По всему Казахстану 8 февраля прозвучат сирены
Какой будет погода в Казахстане 8, 9 и 10 февраля
Какой будет погода в Казахстане 8, 9 и 10 февраля
В Алматы сошел оползень, идут поиски возможных пострадавших
В Алматы сошел оползень, идут поиски возможных пострадавших
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: