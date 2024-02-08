Тамабек Абулхаир освобожден от должности вице-министра МСХ

Постановлением правительства Казахстана Тамабек Абулхаир освобожден от должности вице-министра сельского хозяйства в связи с переходом на другую работу, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы премьер-министра, Тамабек Абулхаир родился в 1994 году в Жамбылской области.

Окончил Университет международного бизнеса, Национальный университет Луиса, Академию государственного управления при президенте РК. Член Президентского молодежного кадрового резерва.

Трудовую деятельность начал в 2011 году инспектором отдела кадров в частной компании.

В 2015-2020 годах работал на различных должностях в Министерстве национальной экономики, Министерстве оборонной и аэрокосмической промышленности, Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности.

С 2020 по 2022 год – руководитель управления – главный государственный инспектор Управления по контролю за использованием и охраной земель акимата Жамбылской области.

В 2022 году – руководитель Департамента по управлению земельными ресурсами по Жамбылской области – главный государственный инспектор по использованию и охране земель.

С апреля 2022 по настоящее время – вице-министр сельского хозяйства РК.