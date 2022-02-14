Участки двух республиканских трасс закрыли из-за непогоды

По данным Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК, в частности, в Акмолинской области закрыты:

997-856 км автодороги Екатеринбург – Алматы (участок от города Атбасар до границы области);

0-63 км автодороги Жаксы – Есиль – Бузулук (участок от села Жаксы до города Есиль).

12-13 февраля в ряде регионов страны было объявлено штормовое предупреждение в связи с обильными осадками, метелью и ограниченной видимостью.

Метель, гололед и снегопады сохраняются на большей территории страны, в связи с этим просим водителей быть предельно внимательными на дороге. Пресс-служба МИИР РК