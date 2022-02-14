17:45 14.02.2022
Участки двух республиканских трасс закрыли из-за непогоды
Фото: pixabay
В связи с ухудшением погодных условий на некоторых дорогах республиканского значения введено временное ограничение движения транспорта, передает Zakon.kz.
По данным Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК, в частности, в Акмолинской области закрыты:
997-856 км автодороги Екатеринбург – Алматы (участок от города Атбасар до границы области);
0-63 км автодороги Жаксы – Есиль – Бузулук (участок от села Жаксы до города Есиль).
12-13 февраля в ряде регионов страны было объявлено штормовое предупреждение в связи с обильными осадками, метелью и ограниченной видимостью.
Метель, гололед и снегопады сохраняются на большей территории страны, в связи с этим просим водителей быть предельно внимательными на дороге.Пресс-служба МИИР РК
В случае возникновения нештатных ситуаций водителям и пассажирам рекомендуется обращаться в круглосуточный call-центр по номеру 1403.