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Законодательство РК
17:45 14.02.2022

Участки двух республиканских трасс закрыли из-за непогоды

акмолинская область, трассы, участки, закрытие Фото: pixabay
В связи с ухудшением погодных условий на некоторых дорогах республиканского значения введено временное ограничение движения транспорта, передает Zakon.kz.

По данным Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК, в частности, в Акмолинской области закрыты:

  • 997-856 км автодороги Екатеринбург – Алматы (участок от города Атбасар до границы области);

  • 0-63 км автодороги Жаксы – Есиль – Бузулук (участок от села Жаксы до города Есиль).

12-13 февраля в ряде регионов страны было объявлено штормовое предупреждение в связи с обильными осадками, метелью и ограниченной видимостью.

Метель, гололед и снегопады сохраняются на большей территории страны, в связи с этим просим водителей быть предельно внимательными на дороге.Пресс-служба МИИР РК

В случае возникновения нештатных ситуаций водителям и пассажирам рекомендуется обращаться в круглосуточный call-центр по номеру 1403.

Динара Халдарова
Акмолинская область
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