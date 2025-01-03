В двух областях Казахстана закрыли трассы из-за непогоды

3 января в связи с ухудшением погодных условий в Карагандинской и Улытауской областях введены временные ограничения движения для всех видов транспорта, сообщает Zakon.kz.

Как сообщил Национальный оператор по управлению автодорогами "ҚазАвтоЖол", в Улытауской области с 19:00 3 января 2025 года закрыт участок автодороги Жезказган – Петропавловск (км 25-137, г. Сатпаев – с. Улытау). Ориентировочное время открытия движения — 7:00 4 января.



В Карагандинской области с 17:45 3 января 2025 года закрыт участок автодороги Екатеринбург – Алматы (км 1505-1610, п. Сарыарка – п. Аксу-Аюлы).

Для получения дополнительной информации граждане могут обратиться в круглосуточный колл-центр по номеру 1403.

3 января 2025 года на участке трассы республиканской трассы Астана – Петропавловск произошло крупное дорожно-транспортное происшествие с участием 95 автомобилей. Ранее сообщалось, что 11 человек обратились в Буландынскую районную больницу с различными травмами. О том, что сейчас там происходит, можно узнать здесь.

