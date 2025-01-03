#Крушение самолета в Актау
#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
525.11
546.74
4.88
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Крушение самолета в Актау
#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
525.11
546.74
4.88
События

В двух областях Казахстана закрыли трассы из-за непогоды

Закрытая трасса, закрыто, стоп, снегопад, метель, закрытая дорога, непогода, перекрытая дорога , фото - Новости Zakon.kz от 03.01.2025 18:38 Фото: Zakon.kz
3 января в связи с ухудшением погодных условий в Карагандинской и Улытауской областях введены временные ограничения движения для всех видов транспорта, сообщает Zakon.kz.

Как сообщил Национальный оператор по управлению автодорогами "ҚазАвтоЖол", в Улытауской области с 19:00 3 января 2025 года закрыт участок автодороги Жезказган – Петропавловск (км 25-137, г. Сатпаев – с. Улытау). Ориентировочное время открытия движения — 7:00 4 января.

В Карагандинской области с 17:45 3 января 2025 года закрыт участок автодороги Екатеринбург – Алматы (км 1505-1610, п. Сарыарка – п. Аксу-Аюлы).

Для получения дополнительной информации граждане могут обратиться в круглосуточный колл-центр по номеру 1403.

3 января 2025 года на участке трассы республиканской трассы Астана – Петропавловск произошло крупное дорожно-транспортное происшествие с участием 95 автомобилей. Ранее сообщалось, что 11 человек обратились в Буландынскую районную больницу с различными травмами. О том, что сейчас там происходит, можно узнать здесь

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
Поделиться новостью
Читайте также
МВД Казахстана сделало важное заявление
События
19:21, Сегодня
МВД Казахстана сделало важное заявление
В аэропорту Астаны задержаны три рейса на вылет и 11 на прилет
События
18:29, Сегодня
В аэропорту Астаны задержаны три рейса на вылет и 11 на прилет
Олжас Бектенов: Правительство примет все необходимые меры по исполнению поручений президента
События
15:43, Сегодня
Олжас Бектенов: Правительство примет все необходимые меры по исполнению поручений президента
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: