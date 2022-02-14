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17:57 14.02.2022

«Заметает зима»: полицейские Жамбылской области обратились к водителям

обращение Фото: Скриншот
Из-за непогоды полицейские Жамбылской области записали видеообращение и призвали водителей быть осторожными, сообщает Zakon.kz.
14 февраля с 13:15 в связи с сильной метелью, нулевой видимостью и общим ухудшением погодных условий закрыто движение для всех видов автотранспорта по трассе Тараз – Шымкент.Пресс-служба полиции Жамбылской области

В Департаменте полиции Жамбылской области напоминают, что при движении необходимо строго соблюдать: дистанцию между автомобилями, боковой интервал, скоростной режим, а также не допускать резких торможений и движений.

Заблаговременно планируйте маршрут движения на транспорте с учетом погодных условий и ограничьте выезд за пределы населенных пунктов при ухудшении погоды.

Ранее стало известно о закрытии участков двух республиканских трасс.

Кроме того, в ряде регионов страны было объявлено штормовое предупреждение в связи с обильными осадками, метелью и ограниченной видимостью.

Метель, гололед и снегопады сохраняются на большей территории страны, в связи с этим просим водителей быть предельно внимательными на дороге.Пресс-служба МИИР РК
Анастасия Московчук
Жамбылская область
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