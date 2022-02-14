«Заметает зима»: полицейские Жамбылской области обратились к водителям

14 февраля с 13:15 в связи с сильной метелью, нулевой видимостью и общим ухудшением погодных условий закрыто движение для всех видов автотранспорта по трассе Тараз – Шымкент. Пресс-служба полиции Жамбылской области

В Департаменте полиции Жамбылской области напоминают, что при движении необходимо строго соблюдать: дистанцию между автомобилями, боковой интервал, скоростной режим, а также не допускать резких торможений и движений.

Заблаговременно планируйте маршрут движения на транспорте с учетом погодных условий и ограничьте выезд за пределы населенных пунктов при ухудшении погоды.

Ранее стало известно о закрытии участков двух республиканских трасс.

Кроме того, в ряде регионов страны было объявлено штормовое предупреждение в связи с обильными осадками, метелью и ограниченной видимостью.