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Законодательство РК
18:37 14.02.2022

Хакеры из Lurk, укравшие миллиард рублей, получили до 13 лет колонии

Хакер Фото: pixabay
Приговор был вынесен в Екатеринбурге. Адвокат лидера группировки собирается его обжаловать, передает Zakon.kz.

Как сообщает РИА Новости, в понедельник Кировский районный суд Екатеринбурга приговорил участников группировки хакеров Lurk к срокам от пяти лет одного месяца до 13 лет лишения свободы. Приговор оглашали пять дней.

Ранее 14 лет колонии строгого режима получил лидер Lurk Константин Козловский.

По данным следствия, с декабря 2015 года по апрель 2016 года фигуранты дела создали и распространили в интернете вирус, обеспечивший им доступ к локальным компьютерным сетям ряда крупных банков, туристических фирм, строительных и продовольственных компаний. После этого было похищено более 1,2 миллиарда рублей.

От действий группировки пострадал также екатеринбургский аэропорт Кольцово.

Адвокат лидера Lurk намерен обжаловать приговор.

Ирина Мишура
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