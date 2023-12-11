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Семь лет колонии получил кассир автозаправки в Шымкенте за переводы на счет

Семь лет колонии получил кассир АЗС в Шымкенте за переводы на счет Фото: freepik
Суд в Шымкенте вынес приговор 35-летнему кассиру автозаправочной станции, который полтора года присваивал деньги организации, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе ДП Шымкента 11 декабря, завершился суд над кассиром АЗС, который длительное время присваивал деньги организации, получая переводы от клиентов заправки.

Полиция начала расследование, получив заявление от предпринимателя, который управлял АЗС. Следствие установило, что кассир регулярно принимал переводы от клиентов на личный банковский счет. Мужчина ссылался на поломку кассового терминала. При этом средства он присваивал, а не переводил на счет организации. Таким образом он незаконно получал деньги около полутора лет.

За счет переводов от клиентов кассир успел обмануть своего работодателя на 12 млн 350 тыс. тенге. Мужчину задержали и доставили в отдел полиции. В ходе расследования его вину доказали, материалы уголовного дела направили в суд. Судебная инстанция приговорила кассира к семи годам лишения свободы за присвоение чужого имущества.

Ранее сообщалось, что застройщика в Актау подозревают в растрате денег дольщиков на 400 млн тенге.

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