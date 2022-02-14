Акимам двух городов объявили выговор после скандала с экибастузскими «маугли»

После объявления выговора акимы Аксу и Экибастуза должны будут сделать выводы по своим подчиненным и, возможно, даже уволить некоторых из них, сообщает Pavlodarnews.

Налицо проблемы межведомственного взаимодействия. После переезда из Аксу семья исчезла из поля зрения медиков – никто не стал искать ранее находившихся под амбулаторным наблюдением детей. С недавних пор мать стала получать пособие как многодетная, то есть как минимум в одном государственном органе о семье стало известно. Но другие профильные управления остались в неведении. Аким Павлодарской области Абылкаир Скаков

Вопросы у чиновника нашлись также к полицейской службе и органам трудоустройства.

По его словам, в компетентных структурах должны занять проактивную позицию, тщательно анализируя рынок труда и зная потенциальных заявителей. Обоим акимам объявлены выговоры, они, в свою очередь, должны сделать организационные выводы по своим подчиненным, вплоть до увольнения. Необходимы и преобразования иного рода, направленные на улучшение работы в сфере семьи, материнства, отцовства и детства.

Ранее в Экибастузе волонтеры обнаружили четырех детей в ужасающем состоянии.

Позже выяснилось, что семья проживает в Экибастузе около двух лет, хотя прописана в Аксу. После переезда она не прикреплялась в поликлиниках и, соответственно, не наблюдалась у врачей. Выпала она и из поля зрения органов социальной защиты, получая при этом ежемесячные выплаты по многодетности.

На данный момент семья помещена в больницу. У одного из детей оказался положительным ПЦР-тест. Другие заболевания выявляются.