Кенесары Касымов – 220-летие последнего казахского хана

Великий воин, который сражался за независимость казахов, суровый и справедливый военачальник, кровный чингизид, лидер крупнейшего антиколониального восстания, последний признанный своим народом правитель Казахского ханства – Кенесары Касымов, сын султана Касыма, внук Абылай хана.

Кенесары родился в тяжелый период присоединения Казахского ханства к России. Ликвидация ханской власти, упразднение степных законов, изъятие земель, нарастающее напряжение со стороны среднеазиатских государств – Казахское ханство было в упадническом состоянии.

Народ отчаянно нуждался в лидере, в человеке, у которого есть кровное право взять власть в свои руки. По преданию, когда Кенесары родился, то был очень слабым и хилым. Повитухи пророчили ему скорую гибель, но младенец хватался за жизнь и не думал умирать. Потому его и назвали Кенесары, что в переводе с казахского означает «желтый клещ».

Юный чингизид, как и остальные дети казахской аристократии, получил настоящее степное образование: с самого детства он постигал азы военного искусства и управления народом. Уже в юные годы, несмотря на холодность и молчаливость, Кенесары отличался лидерскими способностями и снискал себе уважение степной аристократии.

Доподлинно неизвестно, как выглядел хан Кенесары, но у него были типичные монгольские черты, свойственные большинству чингизидов. Говорил он мало, держался с благородством. Самая главная черта хана Кенесары – страстность, приверженность идее, которая вела его в бой на протяжении всей жизни.

Вся семья Кенесары принимала активное участие в сопротивлении колонизации. Его старшие братья Саржан и Есенгелди погибли от рук ташкентского кушбеги.

Царизм вел активную переселенческую политику, вводил новые реформы, налоги, ликвидировал ханскую власть и свел на нет суд биев. Все это болезненно переживалось казахским народом. Изначально оппозиционное движение возглавляли отец и старший брат хана Кенесары. После их гибели Кенесары берет командование в свои руки, объединяет вокруг себя влиятельных батыров и советников. При этом были и роды, не поддержавшие Кенесары.

В своих письмах императору Николаю Касымов требовал отменить налоговую систему и ликвидировать окружные приказы. К 1838 году Кенесары представлял для России серьезную угрозу; для усмирения его воинов был отправлен карательный отряд под предводительством Карбышева. Кенесары успешно применял тактику ведения боя, следуя старой тюркской традиции, по которой военные действия должны были проводиться только в том случае, когда противник был явно деморализован.

В 1841 году Кенесары Касымов был избран ханом, и главной целью его политики стало возвращение былого величия Казахского ханства. В управлении государством он внедрил особые законы шариата и вернул былую судебную систему. Кенесары был суровым и жестоким полководцем, предательство в его отрядах каралось смертью. Несмотря на весь страх, который Касымов нагнал на карателей, он терял очень много воинов. Многие поданные, видя, какие трудности и лишения их ждут, начали покидать ставку Кенесары. Для него это было большим ударом; он всячески старался удержать их подле себя, нередко применял для этого силу.

Кенесары Касымову удалось собрать под свое знамя значительную часть казахских родов из трех жузов. Общее число его воинов достигало 20 тыс. человек. К восстанию присоединись многие султаны и судьи Среднего жуза.

Кенесары также хотел вовлечь киргизский народ в борьбу с общим врагом, но встретил в степях ожесточенное сопротивление киргизских манапов. В неравной схватке его взяли в плен, при этом киргизы предложили ему бежать. На это Касымов ответил, что если казахский хан побежит, то это будет плохим примером для потомков. Он продолжил битву с пятью сотнями воинов.

В 1847 году в местности Майтобе на глазах у пленных казахов киргизские манапы отрубили голову последнему правителю Казахского ханства. Его голову киргизский хан Ормон вместе с письмом передал в подарок генерал-губернатору Западной Сибири в знак преданности киргизов Российской Империи.