Необычную двойную звезду нашли астрономы в 4 тысячах световых лет от Земли

Как пишет lenta.ru, одна из звезд в этой системе относится к пульсирующим звездам OB-типа и сочетает в себе свойства сразу двух их разновидностей — бета-цефеид и медленно пульсирующих звезд спектрального класса B. Магнитные гибридные пульсирующие звезды в Млечном Пути встречаются крайне редко.

Звезды OB-типа — это горячие массивные звезды голубого или бело-голубого цвета, которые образуют группировки из 10-100 звезд, называемые ОВ-ассоциациями, и, как считается, возникающие из одного гигантского молекулярного облака.