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22:43 14.02.2022

Необычную двойную звезду нашли астрономы в 4 тысячах световых лет от Земли

звезды Фото: pixabay
Международная группа астрономов обнаружила необычную звезду HD 149834 в рассеянном скоплении NGC 6193, передает Zakon.kz.

Как пишет lenta.ru, одна из звезд в этой системе относится к пульсирующим звездам OB-типа и сочетает в себе свойства сразу двух их разновидностей — бета-цефеид и медленно пульсирующих звезд спектрального класса B. Магнитные гибридные пульсирующие звезды в Млечном Пути встречаются крайне редко.

Звезды OB-типа — это горячие массивные звезды голубого или бело-голубого цвета, которые образуют группировки из 10-100 звезд, называемые ОВ-ассоциациями, и, как считается, возникающие из одного гигантского молекулярного облака.

Елена Беляева
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