Наука и технологии

Астрономы разглядели необычную звезду, обнаруженную в 1930 году

Астрономия, космос, фото - Новости Zakon.kz от 19.10.2025 06:59 Фото: wikipedia
Астрономы обнаружили в космосе то, чего не должно было быть, учитывая традиционную физику звезд. Ученые обнаружили аномальную звезду, которая взрывается, из-за чего очень увеличивает свою яркость, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Econews, такое астрономическое явление заставило ученых переоценить некоторые из самых основных убеждений о гибели чрезвычайно крупных звезд и судьбе этих объектов в последние минуты их существования, когда они сталкиваются с самыми загадочными объектами во Вселенной.

Взрывающаяся звезда, которая внезапно и очень сильно увеличивает свою яркость под названием SN 2023zkd, находится на расстоянии около 730 миллионов световых лет от Земли. Автоматизированная система наблюдения Zwicky Transient Facility обнаружила этот необычный взрыв через несколько часов после того, как он произошел, что позволило быстро провести дальнейшие наблюдения с помощью различных телескопов по всему миру.

Отмечается, что SN 2023zkd проявляла очень странные свойства, которые проявлялись в виде двух максимумов яркости с периодом примерно 240 дней и постоянным излучением света в течение четырех лет до ее открытия.

"Это было необычно, поскольку не соответствовало обычным узорам сверхновой, и создавало особые условия для гибели звезды. Научное сообщество пришло к выводу, что эта сверхновая была вызвана взаимодействием гигантской звезды с черной дырой-спутником в двойной системе, которая произошла катастрофическим образом. Чем ближе были две поверхности, звезда и черная дыра, тем сильнее гравитационное давление последней действовало на первую, вызывая взрывную гибель первой, прежде чем она могла быть полностью поглощена", – объяснили в Econews.

Поэтому такой анализ обнаружил, что взрыв был доказательством того, что тесное взаимодействие массивных звезд с черными дырами действительно может вызвать звездные взрывы.

Открытие связано с теоретическими основами сверхновой 1930-х годов.Ранее сообщалось, что мимо З емли на минимальном расстоянии пролетит комета.

Аксинья Титова
