Трасса закрыта в Павлодарской области из-за непогоды

Информационная служба «112» уточняет, что движение перекрыто на автодороге Шидерты-Караганда.

Ранее сообщалось, что по данным Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК, в Акмолинской области закрыты:

997-856 км автодороги Екатеринбург – Алматы (участок от города Атбасар до границы области);

0-63 км автодороги Жаксы – Есиль – Бузулук (участок от села Жаксы до города Есиль).

12-13 февраля в ряде регионов страны было объявлено штормовое предупреждение.