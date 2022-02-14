23:08 14.02.2022
Трасса закрыта в Павлодарской области из-за непогоды
Фото: Zakon.kz
Информационная служба «112» уточняет, что движение перекрыто на автодороге Шидерты-Караганда.
Ранее сообщалось, что по данным Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК, в Акмолинской области закрыты:
997-856 км автодороги Екатеринбург – Алматы (участок от города Атбасар до границы области);
0-63 км автодороги Жаксы – Есиль – Бузулук (участок от села Жаксы до города Есиль).
12-13 февраля в ряде регионов страны было объявлено штормовое предупреждение.