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23:08 14.02.2022

Трасса закрыта в Павлодарской области из-за непогоды

зима Фото: Zakon.kz
В Павлодарской области синоптики прогнозируют сильную метель и ветер 10 м/с, передает Zakon.kz.

Информационная служба «112» уточняет, что движение перекрыто на автодороге Шидерты-Караганда.

Ранее сообщалось, что по данным Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК, в Акмолинской области закрыты:

  • 997-856 км автодороги Екатеринбург – Алматы (участок от города Атбасар до границы области);

  • 0-63 км автодороги Жаксы – Есиль – Бузулук (участок от села Жаксы до города Есиль).

12-13 февраля в ряде регионов страны было объявлено штормовое предупреждение.

Елена Беляева
Павлодарская область
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