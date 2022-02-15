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00:31 15.02.2022

Более 30 человек доставлены в пункты обогрева в Акмолинской области

зима Фото: Zakon.kz
Свыше 500 автомобилей скопились на блок-посту села Жибек-Жолы Аршалынского района в сторону Караганды, а так же на блок-постах города Атбасар и села Жаксы, передает Zakon.kz.
В связи с ухудшением погодных условий на территории Акмолинской области и критической ситуации на автодорогах на 11 участках автодорог республиканского и 17 областного значения закрыто движение для всех видов автотранспорта. Пресс-служба ДЧС Акмолинской области

Отмечается, что в Жаксынском районе эвакуированы и размещены в пункт обогрева 28 человек, из них двое детей, и в Бурабайском районе пять человек, из них двое детей.

Среди эвакуированных жертв и пострадавших нет.

Как уточняется, к временному размещению граждан, оказавшихся вне пунктов назначения из-за погодных условий подготовлено 268 пунктов обогрева (на республиканских - 92, на местных - 176) и 193 пунктов питания (на республиканских - 84, на местных - 109).

Елена Беляева
Акмолинская область
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