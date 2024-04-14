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Законодательство РК

В селе Жибек жолы Акмолинской области провели субботник

Акмолинская область, фото - Новости Zakon.kz от 14.04.2024 05:15 Фото: pixabay
13 апреля в селе Жибек жолы Аршалынского района Акмолинской области представители Министерства туризма и спорта РК провели субботник, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы ведомства, субботник посвятили противопаводковым мероприятиям в селе. Так, более 300 человек провели работу по укреплению берегов реки, постройке преград и уборке основных улиц села. Кроме того, было вывезено порядка 90 кубов бытового мусора и уложено более пяти тыс. мешков песка на территории протяженностью два км.

Акмолинская область, фото - Новости Zakon.kz от 14.04.2024 05:15

Фото: пресс-служба МТС РК

"Для субботника этот населенный пункт был выбран не случайно. В настоящее время село Жибек жолы находится под угрозой подтопления. Все меры предосторожности проводятся максимально предусмотрительно. Немалое участие в этом принимал и коллектив министерства. Все участники субботника разделились на группы для постройки дамбы из песка". Ермек Маржикпаев

В этот же день в Министерстве здравоохранения Казахстана рассказали о качестве воды в условиях паводков.

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Министерство туризма и спорта РК Акмолинская область Паводки-2024
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