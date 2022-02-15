Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Пекин 2022
Инвестиции
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
01:05 15.02.2022

Алматинец покорил жюри украинского шоу «Голос»

певец Фото: кадр из видео
Казахстанцы продолжают завоевывать музыкальный проект «Голос» – на этот раз кресла всех тренеров развернул 27-летний Димаш Даулетов, передает Zakon.kz.

Эффектное исполнение композиции Уитни Хьюстон «I Have Nothing» заставило развернуться всех четверых членов жюри – Надежду Дорофееву, Потапа, Святослава Вакарчука и Ольгу Полякову. В качестве наставницы казахстанец выбрал Полякову.

На вопрос, почему певец приехал именно на украинское шоу, он много лет является поклонником именно этого проекта.

– Казахи, конечно, певучая нация. Обожаем здесь представителей Казахстана. Очень талантливые. Вы подходите на «Голос», вы пойдете далеко, – отметил продюсер и автор популярных песен Потап.

В октябре 2021 года казахстанский певец Ернар Садирбаев, больше известный под псевдонимом Амре, восхитил всех наставников российского шоу «Голос». Он исполнил песню Стиви Уандера Part-Time Lover. К нему повернулись все наставники - Дима Билан, Пелагея, Александр Градский и Леонид Агутин.

Елена Беляева
Украина
В Казахстане значительно снизилось число заболевших COVID-19 за сутки
14.02.2022
Айжан Есмагамбетова назначена главным санврачом Казахстана
14.02.2022
В правила проведения ЕНТ внесли изменения
14.02.2022
15 дел по обвинению в госизмене и попытке захвата власти заведены в РК
14.02.2022
Курс доллара снова растет на торгах
14.02.2022
Главная Топ LIVE Все