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01:38 15.02.2022

Мясников назвал способ избежать опасных инфекций

доктор Фото: Instagram/drmyasnikov.ru
Российский врач и телеведущий Александр Мясников заявил о том, что вакцинация способна защитить от разрушающих мозг инфекций, передает Zakon.kz.

В эфире канала «Россия 1» он отметил, что от пневмококковой, менингококковой и гемофильной инфекций регулярно умирают миллионы людей.

По мнению врача вакцинация обязательна для детей, пожилых людей и пациентов с хроническими болезнями, а также для тех, у кого нет селезенки, так как именно в ней «ломаются» полисахаридные капсулы менингококка, пневомококка и гемофильная палочка.

– Вакцинируйте детей, защищайте не только их мозг, но и здоровье в целом, ведь человек состоит из мозга, сердца, почек и т.д., – призвал телеведущий.

Мясников напомнил, что взрослые часто не подозревают, что являются носителями пневмококка и менингококка и, когда человек попадает в неблагоприятные условия, бактерии могут активизироваться.

Елена Беляева
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