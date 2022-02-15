Мясников назвал способ избежать опасных инфекций

В эфире канала «Россия 1» он отметил, что от пневмококковой, менингококковой и гемофильной инфекций регулярно умирают миллионы людей.

По мнению врача вакцинация обязательна для детей, пожилых людей и пациентов с хроническими болезнями, а также для тех, у кого нет селезенки, так как именно в ней «ломаются» полисахаридные капсулы менингококка, пневомококка и гемофильная палочка.

– Вакцинируйте детей, защищайте не только их мозг, но и здоровье в целом, ведь человек состоит из мозга, сердца, почек и т.д., – призвал телеведущий.

Мясников напомнил, что взрослые часто не подозревают, что являются носителями пневмококка и менингококка и, когда человек попадает в неблагоприятные условия, бактерии могут активизироваться.