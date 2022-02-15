07:27 15.02.2022
Санкции вместо восстановления: власти Афганистана обвинили США
Фото: pixabay
Глава МИД Афганистана отметил, что власти страны будут придерживаться своих обещаний и не допустят использования территории своей страны против США, сообщает Zakon.kz.
США не выполнили ряд договоренностей, достигнутых с движением «Талибан» (террористическая организация, запрещенная в Казахстане) в Дохе. Об этом сообщил заявил глава МИД во временном правительстве Афганистана Амир Хан Мутаки, передает РИА Новости.
США не выполнили некоторые обещания. К примеру, в договоренностях указано, что заключенные исламского эмирата в течение нескольких дней будут освобождены. К сожалению, этого не произошло, пока мы их не освободили сами, после того как Кабул и другие провинции перешли под наш контроль.Амир Хан Мутаки
Он отметил, что американская администрация вопреки обещаниям не исключила из черных списков официальных представителей новой власти.
Было обещано, что США будут помогать в восстановлении Афганистана и призовут другие страны последовать их примеру. Вместо этого они ввели санкции.Амир Хан Мутаки
Мутаки отметил, что несмотря на это власти Афганистана будут придерживаться своих обещаний и не допустят использования территории своей страны против США.