Санкции вместо восстановления: власти Афганистана обвинили США

США не выполнили ряд договоренностей, достигнутых с движением «Талибан» (террористическая организация, запрещенная в Казахстане) в Дохе. Об этом сообщил заявил глава МИД во временном правительстве Афганистана Амир Хан Мутаки, передает РИА Новости.

США не выполнили некоторые обещания. К примеру, в договоренностях указано, что заключенные исламского эмирата в течение нескольких дней будут освобождены. К сожалению, этого не произошло, пока мы их не освободили сами, после того как Кабул и другие провинции перешли под наш контроль. Амир Хан Мутаки

Он отметил, что американская администрация вопреки обещаниям не исключила из черных списков официальных представителей новой власти.

Было обещано, что США будут помогать в восстановлении Афганистана и призовут другие страны последовать их примеру. Вместо этого они ввели санкции. Амир Хан Мутаки

Мутаки отметил, что несмотря на это власти Афганистана будут придерживаться своих обещаний и не допустят использования территории своей страны против США.