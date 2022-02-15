Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Пекин 2022
Инвестиции
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
08:01 15.02.2022

Небольшой спад заболеваемости COVID-19 за сутки выявили в Казахстане

Казахстан Covid-19 Фото: Zakon.kz
В стране за прошедшие сутки зарегистрировали на 138 заболевших меньше, чем днем ранее. По одному случаю выявили в Туркестанской и Кызылординской области, сообщает Zakon.kz.

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 15 февраля 2022 года.

За прошедшие сутки зарегистрировано 1 173 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

  • в Нур-Султане– 64,

  • в Алматы – 480,

  • в Шымкенте – 13,

  • в Акмолинской области –75,

  • в Актюбинской области – 7,

  • в Алматинской области – 91,

  • в Атырауской области – 4,

  • в ВКО – 33,

  • в Жамбылской области – 19,

  • в ЗКО – 25,

  • в Карагандинской области – 75,

  • в Костанайской области – 45,

  • в Кызылординской области – 1,

  • в Мангистауской области – 4,

  • в Павлодарской области – 141,

  • в СКО – 95,

  • в Туркестанской области – 1.

Всего в стране подтверждено 1 292 393 случая.

5 904 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

  • в Нур-Султане - 678,

  • в Алматы - 1 168,

  • в Шымкенте - 419,

  • в Акмолинской области - 698,

  • в Актюбинской области - 648,

  • в Алматинской области - 56,

  • в Атырауской области - 202,

  • в ВКО - 23,

  • в Жамбылской области - 14,

  • в ЗКО - 220,

  • в Карагандинской области - 548,

  • в Костанайской области - 126,

  • в Кызылординской области – 37,

  • в Мангистауской области - 28,

  • в Павлодарской области - 566,

  • в СКО - 429,

  • в Туркестанской области - 44.

Всего в стране выздоровело 1 230 842 человека от COVID-19.

Данияр Кунафин
COVID-19 Казахстан
15 дел по обвинению в госизмене и попытке захвата власти заведены в РК
14.02.2022
Сын Гурбангулы Бердымухамедова стал кандидатом в президенты
14.02.2022
Айжан Есмагамбетова назначена главным санврачом Казахстана
14.02.2022
Токаеву доложили о ходе расследования январских событий
14.02.2022
В правила проведения ЕНТ внесли изменения
14.02.2022
Главная Топ LIVE Все