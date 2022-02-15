Небольшой спад заболеваемости COVID-19 за сутки выявили в Казахстане

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 15 февраля 2022 года.

За прошедшие сутки зарегистрировано 1 173 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

в Нур-Султане– 64,

в Алматы – 480,

в Шымкенте – 13,

в Акмолинской области –75,

в Актюбинской области – 7,

в Алматинской области – 91,

в Атырауской области – 4,

в ВКО – 33,

в Жамбылской области – 19,

в ЗКО – 25,

в Карагандинской области – 75,

в Костанайской области – 45,

в Кызылординской области – 1,

в Мангистауской области – 4,

в Павлодарской области – 141,

в СКО – 95,

в Туркестанской области – 1.

Всего в стране подтверждено 1 292 393 случая.

5 904 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

в Нур-Султане - 678,

в Алматы - 1 168,

в Шымкенте - 419,

в Акмолинской области - 698,

в Актюбинской области - 648,

в Алматинской области - 56,

в Атырауской области - 202,

в ВКО - 23,

в Жамбылской области - 14,

в ЗКО - 220,

в Карагандинской области - 548,

в Костанайской области - 126,

в Кызылординской области – 37,

в Мангистауской области - 28,

в Павлодарской области - 566,

в СКО - 429,

в Туркестанской области - 44.

Всего в стране выздоровело 1 230 842 человека от COVID-19.