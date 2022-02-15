Небольшой спад заболеваемости COVID-19 за сутки выявили в Казахстане
Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 15 февраля 2022 года.
За прошедшие сутки зарегистрировано 1 173 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
в Нур-Султане– 64,
в Алматы – 480,
в Шымкенте – 13,
в Акмолинской области –75,
в Актюбинской области – 7,
в Алматинской области – 91,
в Атырауской области – 4,
в ВКО – 33,
в Жамбылской области – 19,
в ЗКО – 25,
в Карагандинской области – 75,
в Костанайской области – 45,
в Кызылординской области – 1,
в Мангистауской области – 4,
в Павлодарской области – 141,
в СКО – 95,
в Туркестанской области – 1.
Всего в стране подтверждено 1 292 393 случая.
5 904 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:
в Нур-Султане - 678,
в Алматы - 1 168,
в Шымкенте - 419,
в Акмолинской области - 698,
в Актюбинской области - 648,
в Алматинской области - 56,
в Атырауской области - 202,
в ВКО - 23,
в Жамбылской области - 14,
в ЗКО - 220,
в Карагандинской области - 548,
в Костанайской области - 126,
в Кызылординской области – 37,
в Мангистауской области - 28,
в Павлодарской области - 566,
в СКО - 429,
в Туркестанской области - 44.
Всего в стране выздоровело 1 230 842 человека от COVID-19.