В Саудовской Аравии для защиты от песчаных бурь высадят саксаул

В Саудовской Аравии планируют высадить 250 тысяч засухоустойчивых деревьев в центральном регионе Кассим, сообщает Middle East Monitor.

Вице-президент Экологической ассоциации Маджед Альсолаим пояснил, что одним из преимуществ саксаула заключается в «удерживании» песчаных бурь.

Посадка саксаула является частью зеленой инициативы правительства Саудовской Аравии, направленной на сокращение выбросов углекислого газа, загрязнения и деградации земель.

Саксаул может месяцами выживать без капли воды и процветает в особенно суровых условиях, где температура воздуха может достигать 58 градусов по Цельсию.

Власти королевства сообщили о намерении посадить 10 миллиардов деревьев в ближайшие десятилетия. Саудовская Аравия также планирует сотрудничать с другими арабскими государствами для посадки еще 40 миллиардов деревьев по всему Ближнему Востоку.

Многие страны Ближнего Востока страдают от повышения температуры, длительных и частых засух. Это оказывает давление на водоснабжение и производство продовольствия.