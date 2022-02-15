Правительство примет меры по снижению цен на товары и услуги

По словам главы МНЭ, совместно с заинтересованными государственными органами разработан комплекс мер по контролю и снижению инфляции на 2022-2024 годы.

План состоит из 61 мероприятия, направленных на увеличение объемов производства, хранение и логистику, розничную торговлю, контроль ценообразования, антимонопольное и внешнеторговое регулирование.

Цель реализации комплекса мер по контролю и снижению инфляции – удержать инфляцию в коридоре 4-6% в 2022 году и снизить ее до уровня 3-4% к 2025 году. Данные мероприятия включают принятие плана обеспечения продовольственной безопасности, обеспечение загруженности стабфондов, снижение арендной платы для реализаторов социально значимых продовольственных товаров, сдерживание роста цен на продукты, ГСМ, уголь, электроэнергию, лекарственные препараты. Министр национальной экономики Алибек Куантыров

Кроме того, планируется снижение количества непродуктивных посредников на рынке ГСМ.

В целях поддержки социально уязвимых слоев населения будет внедрена практика их выделения в отдельную группу при оплате коммунальных платежей.

Напомним, 8 февраля на расширенном заседании правительства глава государства поручил навести порядок в сфере торговли, в частности на алматинском рынке «Алтын-Орда».