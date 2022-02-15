Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Пекин 2022
Инвестиции
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
10:44 15.02.2022

Боеприпасы и коктейль Молотова: на окраине Алматы найден еще один тайник

полиция Фото: Скриншот
Житель микрорайона Дархан на окраине Алматы нашел очередной тайник с оружием. Мужчина сразу обратился в полицию, сообщает Zakon.kz.

Следственно-оперативная группа при осмотре места происшествия изъяла гранаты, патроны калибра 5,45 мм, 9 мм, 2,3 мм, противогаз, револьвер, а также коктейль Молотова.

Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебного расследования по ст. 287, ч. 2 УК РК. Обстоятельства появления оружия и боеприпасов в указанном месте будут установлены в ходе оперативных мероприятий.Начальник Управления полиции Алатауского района Ильяс Омирсериков

По его словам, назначены соответствующие экспертные исследования.

Благо, что пакет с опасными для жизни предметами не нашли дети, – добавил Омирсериков.

Днем ранее сообщали, что тайник с оружием обнаружили у 19-летнего жителя Жамбылской области. Изъяли автомат Калашникова, три пистолета и десятки патронов.

Анастасия Московчук
Алматы
15 дел по обвинению в госизмене и попытке захвата власти заведены в РК
14.02.2022
Сын Гурбангулы Бердымухамедова стал кандидатом в президенты
14.02.2022
Токаеву доложили о ходе расследования январских событий
14.02.2022
Айжан Есмагамбетова назначена главным санврачом Казахстана
14.02.2022
Сбежали во время январских беспорядков – заведены дела на силовиков
14.02.2022
Главная Топ LIVE Все