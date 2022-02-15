Боеприпасы и коктейль Молотова: на окраине Алматы найден еще один тайник

Следственно-оперативная группа при осмотре места происшествия изъяла гранаты, патроны калибра 5,45 мм, 9 мм, 2,3 мм, противогаз, револьвер, а также коктейль Молотова.

Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебного расследования по ст. 287, ч. 2 УК РК. Обстоятельства появления оружия и боеприпасов в указанном месте будут установлены в ходе оперативных мероприятий. Начальник Управления полиции Алатауского района Ильяс Омирсериков

По его словам, назначены соответствующие экспертные исследования.

Благо, что пакет с опасными для жизни предметами не нашли дети, – добавил Омирсериков.

Днем ранее сообщали, что тайник с оружием обнаружили у 19-летнего жителя Жамбылской области. Изъяли автомат Калашникова, три пистолета и десятки патронов.