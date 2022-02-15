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15:33 15.02.2022

Как очистить машину от снега и льда: шесть простых советов

Снег Фото: pixabay
Каждое зимнее утро для автовладельцев начинается с прогрева машины и очистки ее от снега и льда. Zakon.kz подготовил рекомендации.

  1. Самый банальный способ – «экспресс-очистка». Водитель расчищает себе лобовое стекло, садится, заводит машину и выезжает на дорогу. Поток воздуха сдувает снег с машины, и все – она очищена. Однако подобный метод эффективен, когда на машине лежит легкий снежок. И к тому же это небезопасно: пока снег закрывает боковые стекла и зеркала, а также летит с капота в лобовое стекло, можно устроить серьезное ДТП.

  2. Зимой стекла придется протирать вечером, а не утром. Неубранные частицы грязи и пыли вмерзают в иней и при очистке могут поцарапать стеклянные поверхности.

  3. Также не следует забывать очищать от снега фары – при включении они нагреваются и могут лопнуть от резкой смены температуры.

  4. Для эффективной борьбы с инеем и запотеванием стекол изнутри можно использовать средства, которые наносят на внутреннюю поверхность стекла, пока оно теплое. Эти средства помогут обеспечить отличный обзор на долгое время.

  5. Не стоит пренебрегать очисткой от снега боковых и задних стекол, также зеркал. Неполный обзор часто приводит к авариям.

  6. Кроме того, необходимо обзавестись некоторыми приспособлениями для очистки авто, такими как:

  • щетка-скребок – это главный инструмент, который используется для очистки автомобиля. Пользоваться им приходится часто, так что нужно проверить его наличие до наступления зимы;

  • снеговая лопата – нужна в случае обильных снегопадов. Рекомендуется держать дома одну большую лопату и складную – в машине;

  • «саперная лопата» – маленькая лопатка с короткой рукояткой и плоским штыком. Она пригодится в случае, когда выпал тяжелый мокрый снег, который затем подмерзает.

Наргиз Рахимжан
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