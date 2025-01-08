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Общество

Когда Алматы очистят от снега

Когда Алматы очистят от снега, фото - Новости Zakon.kz от 08.01.2025 19:09 Фото: Zakon.kz
8 января 2025 года алматинцы проснулись в снежном городе. За 11 часов в Алматы выпало порядка 15 сантиметров снега. Ближе к вечеру заместитель акима Бейбут Шаханов рассказал, как проводится уборка снега, сообщает Zakon.kz.

Стоит отметить, что к обеду высота снежного покрова достигла 15 см, в горной местности – 20-30 см.

По словам Шаханова, с ночи коммунальные службы начали сгребание снега с дорог на обочины.

"После этого идет работа по формированию валов и погрузка снега на самосвалы, затем вывоз на соответствующие полигоны. Эта работа приоритетно проводится на центральных и магистральных улицах, поскольку большее количество горожан проезжает именно по этим дорогам. Потом мы перейдем уже к районного уровня дорогам, постараемся сделать это максимально быстро".Бейбут Шаханов

Далее он добавил, что по общепринятым нормам магистральные улицы чистятся до 3 дней, районного значения – до 7 дней.

"Мы, как правило, стараемся это делать раньше".Бейбут Шаханов

В дневное время, продолжил Шаханов, задействовано порядка 500 единиц снегоуборочной спецтехники и более 1100 дорожных работников.

"В ночное время примерно такое же количество техники и людей выходят, но мы стараемся в основном работу проводить в ночное время в отсутствие трафика", – сказал Шаханов.

В заключительной части замакима обратился к населению.

"Учитывая необходимость определенного времени для уборки снега, просим наших горожан отнестись с пониманием к временными неудобствам, а также оказать содействие и не парковать машины у обочин дорог, пока мы не вычистим снег".Бейбут Шаханов

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Как изменится погода в Казахстане с 9 по 11 января, можно прочитать по этой ссылке.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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