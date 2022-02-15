Задержан подозреваемый в нападении на здание телевышки в Алматы

6 января 2022 года преступники планировали захватить телевышку «Кок-Тобе» и организовать телеэфир. При этом злоумышленники склоняли мирных граждан к совместному совершению преступления и покушались на их жизнь.

Получив отказ от одного гражданина 1992 года рождения, преступники два раза выстрелили в него из дробового ружья. Потерпевший получил ранения в руку и в область паха. Организатор этого преступления задержан. Пресс-служба Генпрокуратуры РК

Отмечается, что им оказался ранее судимый житель пригорода Алматы, 1983 года рождения. Его причастность подтверждается показаниями свидетелей. 25 января с санкции суда он взят под стражу.

Напомним, во время митинга в Алматы преступники попытались захватить телевизионную и радиовещательную башню «Кок-Тобе», чтобы выйти в эфир и выдвинуть свои требования, однако пограничники отразили нападение.