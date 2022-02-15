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Законодательство РК
12:56 15.02.2022

«Прикручивают колеса»: Мининдустрии начало проверку казахстанского автопрома

Транспорт Фото: pixabay
Министерство индустрии и инфраструктурного развития начало проверку казахстанского автопрома после поручений главы государства, передает корреспондент Zakon.kz.

По словам главы ведомства Каирбека Ускенбаева, была создана рабочая комиссия, в состав которой включили представителей госорганов, Мажилиса и Сената Парламента, общественных объединений, СМИ, а также блогеров.

Три завода в Алматы, Костанае и Уральске мы уже посетили. Выездные проверки завершим до конца февраля.Министр индустрии и инфраструктурного развития РК Каирбек Ускенбаев

Сейчас проводится анализ всех соглашений о промсборке с дальнейшим пересмотром документов по переходу моделей на мелкоузловую сборку и производство компонентов.

Также в целях увеличения локализации отечественных предприятий мы сформировали пошаговый план действий по производству автокомпонентов. Прорабатываем вопрос привлечения сертифицированных поставщиков для создания в последующем совместного производства и привлечения инвестиций. Каирбек Ускенбаев

Напомним, 8 февраля на расширенном заседании правительства президент поручил проверить достоверность слухов о сборке казахстанских автомобилей.

Тамила Языкова
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