Драматичный финал – норвежские биатлонисты выиграли «золото» в Пекине

Главный фаворит этих стартов – сборная Норвегии – с большим трудом вырвала победу на последних дистанциях этой гонки. Норвежцы – лидеры мирового сезона, которые в своем составе имели фантастическую четверку в лице братьев Бё, Ветла Кристиансена и Стурла Лагрейда. Это Олимпиада, и никто не сбрасывал со счетов команды Франции и России. Именно российские биатлонисты преподнесли приятный сюрприз, захватив преимущество уже с самого начала состязаний и наращивая его с каждым этапом.

Высокая скорость и точность на огневых рубежах помогли стать залогом победы сборной России в этой важной эстафете. До последнего стрельбища они имели преимущество перед французами в 40 секунд. Но Эдуард Латыпов сделал четыре промаха и отбросил свою команду на третью позицию.

Чемпионами стали представители Норвегии, за ними идет французская дружина.

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