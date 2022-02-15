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14:36 15.02.2022

Драматичный финал – норвежские биатлонисты выиграли «золото» в Пекине

Биатлон Пекин-2022 Бронза Фото: Instagram/russianbiathlon
15 февраля на зимних Олимпийских играх в Пекине состоялось одно из самых интересных и захватывающих соревнований – мужская биатлонная эстафета, сообщает Zakon.kz.

Главный фаворит этих стартов – сборная Норвегии – с большим трудом вырвала победу на последних дистанциях этой гонки. Норвежцы – лидеры мирового сезона, которые в своем составе имели фантастическую четверку в лице братьев Бё, Ветла Кристиансена и Стурла Лагрейда. Это Олимпиада, и никто не сбрасывал со счетов команды Франции и России. Именно российские биатлонисты преподнесли приятный сюрприз, захватив преимущество уже с самого начала состязаний и наращивая его с каждым этапом.

Высокая скорость и точность на огневых рубежах помогли стать залогом победы сборной России в этой важной эстафете. До последнего стрельбища они имели преимущество перед французами в 40 секунд. Но Эдуард Латыпов сделал четыре промаха и отбросил свою команду на третью позицию.

Чемпионами стали представители Норвегии, за ними идет французская дружина.

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Куандык Шынасилов
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