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Спорт

Казахстанские биатлонисты упустили "золото" Азиады-2025

Биатлон Эстафета, фото - Новости Zakon.kz от 13.02.2025 11:43 Фото: Instagram/qaz_team_official
13 февраля еще одну медаль в копилку казахстанской сборной на Азиатских играх в Харбине положили биатлонисты. Наша мужская эстафетная команда, которая вышла на старт главным фаворитом, в итоге довольствовалась "серебром" нынешних соревнований, сообщает Zakon.kz.

Неважно начал первый этап за казахстанскую сборную Александр Мухин, который передал эстафетную палочку только на четвертой позиции при смене.

Далее прекрасным выступлением отметился Асет Дуйсенов, который вывел наших биатлонистов на первое место.

Биатлон Азиада Медаль, фото - Новости Zakon.kz от 13.02.2025 11:43

Фото: Instagram/qaz_team_official

На второй смене Кирилл Бауер не смог удержать лидерство, нас опередили японцы и китайцы. На заключительном этапе за Казахстан бежал Владислав Киреев, который не сумел отыграть минутный разрыв от японцев.

Но зато на последних километрах эстафеты он смог обогнать хозяев соревнований и добиться серебряных наград для своих коллег.

В итоге к этой минуте казахстанские спортсмены на Азиаде-2025 накопили в общей сложности 17 медалей: три золотые, восемь серебряных и шесть бронзовых.

Утром 13 февраля наша женская сборная по биатлону добыла "бронзу" Азиатских игр в Харбине.

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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