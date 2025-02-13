Казахстанские биатлонисты упустили "золото" Азиады-2025
Неважно начал первый этап за казахстанскую сборную Александр Мухин, который передал эстафетную палочку только на четвертой позиции при смене.
Далее прекрасным выступлением отметился Асет Дуйсенов, который вывел наших биатлонистов на первое место.
Фото: Instagram/qaz_team_official
На второй смене Кирилл Бауер не смог удержать лидерство, нас опередили японцы и китайцы. На заключительном этапе за Казахстан бежал Владислав Киреев, который не сумел отыграть минутный разрыв от японцев.
Но зато на последних километрах эстафеты он смог обогнать хозяев соревнований и добиться серебряных наград для своих коллег.
В итоге к этой минуте казахстанские спортсмены на Азиаде-2025 накопили в общей сложности 17 медалей: три золотые, восемь серебряных и шесть бронзовых.
Утром 13 февраля наша женская сборная по биатлону добыла "бронзу" Азиатских игр в Харбине.