14:08 15.02.2022
Совет глав государств ЕАЭС пройдет в мае в Кыргызстане
Фото: primeminister.kz
Совет глав государств Евразийского экономического союза пройдет в мае в Кыргызстане, сообщил председатель Кабинета министров КР, передает Zakon.kz.
Его слова приводит РИА Новости.
В мае будет совет глав государств (ЕАЭС. – Прим. ред.). Мы планируем его провести в Кыргызстане, возможно, на Иссык-Куле.Акылбек Жапаров
Также, по словам кыргызского премьера, в рамках саммита пройдет «большой экономический форум», на котором будут рассмотрены все инициативы Кыргызстана по ЕАЭС, озвученные в декабре президентом Садыром Жапаровым.
В состав ЕАЭС входят пять государств: Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Россия.