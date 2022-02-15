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Законодательство РК
14:08 15.02.2022

Совет глав государств ЕАЭС пройдет в мае в Кыргызстане

кыргызстан, еаэс, совет глав государств, май, анонс Фото: primeminister.kz
Совет глав государств Евразийского экономического союза пройдет в мае в Кыргызстане, сообщил председатель Кабинета министров КР, передает Zakon.kz.

Его слова приводит РИА Новости.

В мае будет совет глав государств (ЕАЭС. – Прим. ред.). Мы планируем его провести в Кыргызстане, возможно, на Иссык-Куле.Акылбек Жапаров

Также, по словам кыргызского премьера, в рамках саммита пройдет «большой экономический форум», на котором будут рассмотрены все инициативы Кыргызстана по ЕАЭС, озвученные в декабре президентом Садыром Жапаровым.

В состав ЕАЭС входят пять государств: Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Россия.

Динара Халдарова
ЕАЭС Жапаров Садыр Кыргызстан
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