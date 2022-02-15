Совет глав государств ЕАЭС пройдет в мае в Кыргызстане

Его слова приводит РИА Новости.

В мае будет совет глав государств (ЕАЭС. – Прим. ред.). Мы планируем его провести в Кыргызстане, возможно, на Иссык-Куле. Акылбек Жапаров

Также, по словам кыргызского премьера, в рамках саммита пройдет «большой экономический форум», на котором будут рассмотрены все инициативы Кыргызстана по ЕАЭС, озвученные в декабре президентом Садыром Жапаровым.