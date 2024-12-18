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Мир

Нового главу Кабмина назначили в Кыргызстане

В Кыргызстане назначили нового главу кабмина , фото - Новости Zakon.kz от 18.12.2024 12:29 Фото: gov.kg
18 декабря 2024 года в Кыргызстане назначили нового председателя Кабинета министров, им стал Адылбек Касымалиев, сообщает Zakon.kz.

Указ, согласно которому Касымалиев Адылбек Алешович назначен главой Кабмина – руководителем Администрации президента, подписал лидер Кыргызстана Садыр Жапаров.

Ранее Жогорку Кенеш дал согласие на назначение председателя Кабинета министров Адылбека Касымалиева, его первого заместителя Данияра Амангельдиева и министра экономики и коммерции Бакыта Сыдыкова, пишет 24.kg.

Ранее Касымалиев работал первым заместителем Акылбека Жапарова, который ушел с поста председателя Кабмина 16 декабря. Он пробыл в должности три года и два месяца. Президент Кыргызстана объяснил решение снять его с должности желанием избежать конфликта интересов при рассмотрении уголовного дела в отношении руководства и сотрудников Налоговой службы.

"Нас сильно расстроили негативные проявления в налоговой системе. Стали известны махинации, связанные с акцизными марками. Эта отрасль была на контроле Акылбека Усенбековича, соответственно, можно было остановить незаконные действия. Я вынужден был отстранить его от должности из-за расследуемого уголовного дела в отношении руководства ГНС, чтобы устранить конфликт интересов", – сказал Садыр Жапаров.

3 декабря 2024 года в Бишкеке прошли массовые задержания налоговиков всех четырех районных управлений столицы.

В ноябре 2024 года стало известно о пресечении попытки госпереворота в Кыргызстане. 

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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