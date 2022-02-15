Похолодание ожидается в Казахстане 16 февраля

Большая часть Казахстана будет находиться под влиянием антициклона, в связи с чем прекратятся осадки и понизится температурный фон. Лишь через северную и восточную половину республики будут перемещаться атмосферные фронты, сохраняя снег, низовую метель. Местами по республике ожидаются туман, усиление ветра, на юго-востоке страны – гололед. РГП «Казгидромет»

Ночью на западе Акмолинской области синоптики прогнозируют туман, на востоке – усиление ветра до 15-20 м/с.

В горных и предгорных районах Алматинской области ожидаются туман, гололед.

На юге, западе и в горных районах Туркестанской области – туман, на горных перевалах – усиление ветра до 15-20 м/с.

На юге Северо-Казахстанской области – туман, днем на севере, юго-западе, западе – усиление ветра до 15-20 м/с с низовой метелью.

Ночью на западе Павлодарской области – усиление ветра до 18 м/с с низовой метелью.

На севере, западе и в центре Карагандинской области – туман, ночью на востоке – усиление ветра до 18 м/с с низовой метелью.

Ночью на большей части, днем на востоке Восточно-Казахстанской области – метель, на юго-западе – усиление ветра до 15-20 м/с.

В горных и предгорных районах Жамбылской области – туман, гололед, усиление ветра до 15-20 м/с.

На севере, западе и в центре Атырауской области, на севере Мангистауской, Кызылординской, Костанайской областей, на западе Актюбинской области – туман.