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16:35 15.02.2022

Похолодание ожидается в Казахстане 16 февраля

рк, погода, прогноз, казгидромет Фото: pixabay
Синоптики предоставили прогноз погоды на 16 февраля, согласно которому в РК ожидается прекращение осадков и похолодание, а также туман, усиление ветра и гололед, передает Zakon.kz.
Большая часть Казахстана будет находиться под влиянием антициклона, в связи с чем прекратятся осадки и понизится температурный фон. Лишь через северную и восточную половину республики будут перемещаться атмосферные фронты, сохраняя снег, низовую метель. Местами по республике ожидаются туман, усиление ветра, на юго-востоке страны – гололед.РГП «Казгидромет»

Ночью на западе Акмолинской области синоптики прогнозируют туман, на востоке – усиление ветра до 15-20 м/с.

В горных и предгорных районах Алматинской области ожидаются туман, гололед.

На юге, западе и в горных районах Туркестанской области – туман, на горных перевалах – усиление ветра до 15-20 м/с.

На юге Северо-Казахстанской области – туман, днем на севере, юго-западе, западе – усиление ветра до 15-20 м/с с низовой метелью.

Ночью на западе Павлодарской области – усиление ветра до 18 м/с с низовой метелью.

На севере, западе и в центре Карагандинской области – туман, ночью на востоке – усиление ветра до 18 м/с с низовой метелью.

Ночью на большей части, днем на востоке Восточно-Казахстанской области – метель, на юго-западе – усиление ветра до 15-20 м/с.

В горных и предгорных районах Жамбылской области – туман, гололед, усиление ветра до 15-20 м/с.

На севере, западе и в центре Атырауской области, на севере Мангистауской, Кызылординской, Костанайской областей, на западе Актюбинской области – туман.

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