Синоптики рассказали, когда в Алматы перестанет идти снег

16 февраля (в Алматы будет. – Прим. ред.) облачно, временами снег, туман, гололед, на дорогах снежный накат. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью -6...-8°C, днем -4...-6°C. РГП «Казгидромет»

Также синоптики рассказали, когда алматинцам ожидать погоду без осадков.

17 февраля – облачно с прояснением, без осадков. Временами туман, гололед. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью -11...-13°C, днем -5...-7°C. 18 февраля – переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью -11...-13°C, днем -2...-4°C. РГП «Казгидромет»

По состоянию на 09:30 в Алматы выпало рекордное количество снега за зимний период: 17-20 см снега в городе, в предгорных районах – до 35 см, в горной местности – до 50 см.

Новость по теме До 45 см снега выпало в Алматы

ДЧС Алматы предупредил горожан, что в горах лавиноопасно.