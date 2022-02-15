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15:33 15.02.2022

Синоптики рассказали, когда в Алматы перестанет идти снег

алматы, погода, три дня, снег, прекращение, казгидромет Фото: Zakon.kz
Какой будет погода в Алматы с 16 по 18 февраля, рассказали казахстанские синоптики, передает Zakon.kz.
16 февраля (в Алматы будет. – Прим. ред.) облачно, временами снег, туман, гололед, на дорогах снежный накат. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью -6...-8°C, днем -4...-6°C.РГП «Казгидромет»

Также синоптики рассказали, когда алматинцам ожидать погоду без осадков.

17 февраля – облачно с прояснением, без осадков. Временами туман, гололед. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью -11...-13°C, днем -5...-7°C. 18 февраля – переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью -11...-13°C, днем -2...-4°C.РГП «Казгидромет»

По состоянию на 09:30 в Алматы выпало рекордное количество снега за зимний период: 17-20 см снега в городе, в предгорных районах – до 35 см, в горной местности – до 50 см.

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