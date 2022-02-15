На МЧС надейся, но сам не плошай: что взять в дальнюю дорогу зимой

Начальник департамента ликвидации ЧС МЧС РК Кахарман Оразалин

По его словам, отправляясь в дорогу, в первую очередь необходимо запастись топливом, теплыми вещами, парафиновыми свечами, спичками, лопатой, тросом, взять с собой фонарь с запасными батареями, телефон с внешним аккумулятором для зарядки, термос с горячим чаем или кофе, аптечку с необходимыми лекарствами (в том числе инсулином или другими препаратами для лечения хронических заболеваний) и продукты питания.

Эксперт добавил, что опасно выезжать на закрытые участки автодорог, тем более зимой. Если водитель окажется в снежном плену, то до него будет сложно добраться.

В целом, как уточнил глава департамента, спасение людей в таких условиях усложняется, соответственно, человек не должен подвергать себя и жизнь своих близких опасности.

Иллюстрация: МЧС РК

Иллюстрация: МЧС РК

К примеру, в прошлом году в ноябре в связи с ухудшением погодных условий было закрыто движение для всех видов автотранспорта на дороге Ушарал – Достык в Алматинской области на границе с Китаем. На данном участке в снежном плену остались двое водителей. Стоит отметить, что расстояние до них составляло всего 57 километров, при этом из-за тяжелых погодных условий (урагана. – Прим. ред.) спасательная операция продолжалась более 28 часов. Для спасения людей было привлечено 20 человек и 13 единиц техники спасателей и дорожных служб. Таких примеров по стране немало. В прошлом году по результатам реагирования на ЧС в зимний период жертв и пострадавших не допущено. Начальник Департамента ликвидации ЧС МЧС РК

В таких случаях, как объяснил спикер, время прибытия спасателей будет зависеть не только от расстояния до ближайших спасательных подразделений, но и от состояния дорог, времени года и погодных условий.

Он напомнил, что если машина застряла в дороге, то можно сообщить в любую экстренную службу вне зависимости от полномочий.