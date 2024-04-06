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МЧС: Свыше 135 населенных пунктов удалось спасти от затопления

МЧС: Свыше 135 населенных пунктов удалось спасти от затопления, фото - Новости Zakon.kz от 06.04.2024 21:36 Фото: gov.kz
Начальник Департамента по ликвидации чрезвычайных ситуаций МЧС РК Кахарман Оразалин рассказал 6 апреля на брифинге в СЦК о паводковой ситуации в стране, сообщает Zakon.kz.

По его словам, по поручению главы государства для Костанайской, Западно-Казахстанской, Акмолинской, Северо-Казахстанской и Актюбинской областей из государственного материального резерва разбронированы и выданы 42 единиц специальной и автомобильной техники, палатки и постельные принадлежности.

"Аварийно-спасательные работы продолжаются в круглосуточном режиме. Задействованы 9 тыс. человек, 2 тыс. единицы техники, порядка 500 водооткачивающих устройств и плавсредств, 10 воздушных судов. Благодаря совместной работе спасателей, местных исполнительных органов и волонтеров не допущено подтопление 135-ти населенных пунктов, где проживает более 86-ти тысяч человек и свыше 21 тысячи зданий и сооружений различного назначения", – сообщил Кахарман Оразалин.

Он рассказал, что вчера, 5 апреля в Актюбинской области восстановлено сообщение с Уилским районным центром, благодаря установке инженерными войсками Министерства обороны временного понтонно-мостового парка.

"За последние сутки осуществлена переброска сил и средств МЧС и Министерства обороны из Мангистауской области и г. Атырау в г. Кульсары. Все силы и средства сосредоточены на предотвращение и ликвидацию последствий паводков. При ухудшении ситуации будут приняты дополнительные меры", – заключил представитель МЧС. 

В своем обращении к народу президент Токаев сообщил, что паводки, возможно, самые масштабные за последние 80 лет, и рассказал, какие меры принимаются для минимизации ущерба. Также президент поручил разбронировать госрезерв для помощи пострадавшим от паводков и направить дополнительные воинские соединения на борьбу со стихией.

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