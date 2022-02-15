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Законодательство РК
17:21 15.02.2022

Нужен ли чек при оплате через мобильный перевод

мобильные переводы - нужен ли чек? Фото: pexels
В Комитете госдоходов МФ РК ответили на вопрос, нужно ли выдавать чек покупателю при оплате через мобильный перевод или необходимо устанавливать специальное приложение, сообщает Zakon.kz.

ИП принял оплату на Kaspi Gold посредством перевода. При этом на перевод выбивается фискальный чек на полученную сумму. Является ли это нарушением? Или нужно обязательно устанавливать приложение Кaspi Pay для приема платежей (или банковский терминал) – прозвучал вопрос на сайте egov.kz.

Как следует из ответа КГД, Налоговый кодекс предусматривает, что на территории Казахстана все денежные расчеты производятся с обязательным применением ККМ с функцией передачи данных (ФПД).

При этом под денежными расчетами понимаются расчеты, осуществляемые за приобретение товаров, работ или услуг (ТРУ) посредством наличных денег или с использованием платежных карточек, либо мобильных платежей.

Как отметили в комитете, в закон «О платежах и платежных системах» внесено дополнение, согласно которому мобильными платежами признаются безналичные платежи в электронной форме в пользу ИП, лица, занимающегося частной практикой, юридического лица в оплату за приобретение ТРУ, получаемые посредством мобильного приложения или иного оборудования, предназначенного для приема платежей с использованием штрихового кода. Указанные изменения начнут действовать с 1 марта 2022 года.

Таким образом, заключили в ведомстве, при приеме платежа через электронную платформу с использованием платежных карточек или мобильных платежей продавец обязан выдать чек на сумму, уплаченную за товар, работу и услугу, в день совершения покупки.

Лариса Черненко
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