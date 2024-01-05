Зачем нужна проверка мобильных переводов: ответы на вопросы

В Комитете государственных доходов ответили на актуальные вопросы, возникающие у казахстанцев по мобильным переводам, и к чему это в итоге приведет, сообщает Zakon.kz.

Зачем нужна проверка мобильных переводов

Проверка мобильных переводов нацелена на вывод из тени незаконной предпринимательской деятельности.

Некоторые предприниматели получают оплату за проданный товар или услуги посредством мобильных переводов. Однако данные переводы производятся без применения контрольно-кассовых аппаратов, POS-терминалов и QR-кодов. Соответственно, не выдаются чеки и ущемляются права потребителей.

В КГД подчернули, что государство не будет проверять все мобильные переводы.

Под критерии проверки подпадут только лица, получившие мобильные переводы от 100 и более разных лиц ежемесячно в течение трех месяцев подряд.

То есть в случае наличия признаков предпринимательской деятельности.

Можно ли переводить деньги родным и друзьям

Физические лица, как и прежде, могут совершать и принимать мобильные переводы в своих личных целях: родственникам, друзьям, родителям и детям и по другим жизненным ситуациям. В этом плане никаких ограничений нет.

Некоторые предприниматели начали требовать оплату только наличными. Насколько это законно?

Согласно нормам Закона "О платежах и платежных системах", предусмотрены различные способы оплаты – банковской картой, QR-платежом или наличными деньгами (статья 25).

Отказ в принятии безналичных платежей является неправомерным и нарушает права потребителей.

За отказ предпринимателей в принятии платежей с использованием платежных карточек предусмотрена административная ответственность: на первый раз – предупреждение, при повторном нарушении – штраф в размере 147 680 тенге (40 МРП) (статья 194 КоАП).

Куда обращаться, если предприниматель отказывается принимать безналичную оплату

По всем фактам отказа приема безналичных платежей необходимо обращаться в органы государственных доходов по месту жительства.

Как быть, например, таксистам? Они же не могут носить с собой кассовые аппараты

Частным извозчикам необходимо зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя. Сделать это можно через мобильные приложения "e-Salyq Business", "Egov Mobile" и некоторых банков второго уровня ("Halyq bank", "Kaspi bank", "BankCenterCredit").

При этом для приема безналичных платежей можно в режиме онлайн открыть предпринимательский банковский счет, куда будет поступать оплата за оказанные услуги.

Для этого нужен лишь смартфон. Носить с собой контрольно-кассовые аппараты и POS-терминалы нет необходимости.

Не приведет ли это в итоге к оттоку предпринимателей в "тень"

В КГД подчеркнули, что сейчас намного выгоднее добросовестно исполнять налоговые обязательства.

Так, для ведения и развития бизнеса созданы благоприятные условия. Упрощены порядки налоговых режимов – ставки налога составляют всего от 1% до 4% в зависимости от вида деятельности.

Если при таких условиях предприниматель принимает мобильные переводы, то он уже находится в тени и попадает под налоговый контроль.

При этом проверка мобильных переводов не затрагивает добросовестных налогоплательщиков.

Таким образом, реализуются принципы справедливости и обязательности налогообложения, где все налогоплательщики находятся в равных условиях и платят налоги от полученных доходов.

Ранее мы рассказали, какие мобильные переводы не нужно декларировать физлицам в 2024 году.