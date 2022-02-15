Почему медотводы до сих пор не появились в Ashyq

Редакция Zakon.kz направила официальный запрос в Министерство здравоохранения и узнала, когда медотводы внедрят в систему Ashyq.

В пресс-службе сообщили, что создано единое хранилище для учета медицинских отводов. Заполнять его будут работники медорганизаций через внутренние системы. Но для выдачи таких справок должно быть обоснование от лечащего врача.

Решение о выдаче справки о постоянном медотводе принимает врачебно-консультативная комиссия после медицинского осмотра пациента, изучения его медицинских документов, результатов клинико-диагностических обследований, проведенного лечения и медицинской реабилитации, оценки условий и характера труда, профессии. Пресс-служба Министерства здравоохранения

Министерство заверило, что о всех фактах правонарушений при выдаче справок будут сообщать в правоохранительные органы.

Касательно сроков со стороны Министерства здравоохранения сервис по приему и передаче данных полностью готов. Однако необходим функционал ввода на стороне всех медицинских информсистем и подключение к сервисам передачи данных в единое хранилище модуля «вакцинации». После этого данные по медотводам будут передаваться в мобильное приложение Ashyq. Пресс-служба Министерства здравоохранения

В ведомстве добавили, что проводятся все необходимые технические и организационные работы по внедрению медотводов в Ashyq. Однако точные сроки озвучивать не стали, поскольку на данный момент это напрямую зависит от готовности государственных и частных медицинских информсистем.

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