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17:35 15.02.2022

В Алматы перекроют улицы из-за забега

зима марафон Фото: almaty-marathon.kz
20 февраля в Алматы состоится зимний городской массовый забег. C раннего утра будет перекрыта часть дорог города, передает Zakon.kz.

Как сообщили в оргкомитете зимнего забега Winter Run, соревнование начнется в 8:00 и пройдет по проспекту Аль-Фараби, от бизнес-центра «Нурлы-Тау» до проспекта Гагарина.

В связи с этим жителям и гостям мегаполиса нужно скорректировать маршрут передвижения.

Отмечается, что движение по северной стороне проспекта Аль-Фараби будет перекрыто частично.

Движение на участке дороги по северной стороне пр. Аль-Фараби от пр. Назарбаева до ул. Желтоксан будет перекрыто с 5:00 до 13:00 часов. Въезд в тоннель по пр. Аль-Фараби от ул. Мендикулова будет закрыт с 5:00 до 13:00 часов. Южная сторона пр. Аль-Фараби будет свободна для движения автотранспорта.Оргкомитет зимнего забега WinterRun

Уточняется, что движение по северной стороне пр. Аль-Фараби от ул. Желтоксан до EsentaiMall будет закрыто с 7:40 до 11:00. Южная сторона свободна для движения автотранспорта.

Движение по северной стороне пр. Аль-Фараби от EsentaiMall до пр. Гагарина будет закрыто с 8:30 до 10:45. Южная сторона будет свободна для движения автотранспорта. Оргкомитет Зимнего забега

Данные внесены с учетом рационального распределения времени движения участников забега.

Рекомендованный маршрут для проезда к БЦ «Нурлы-Тау» на автотранспорте:

  1. по ул. Желтоксан на юг до пр. Аль-Фараби,

  2. по пр. Назарбаева на юг до пр. Аль-Фараби,

  3. по пр. Аль-Фараби на запад до пр. Назарбаева,

  4. по пр. Назарбаева на север до пр. Аль-Фараби,

  5. по южной стороне Аль-Фараби до ул. Желтоксан

Оксана Житникова
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