В Алматы перекроют улицы из-за забега

Как сообщили в оргкомитете зимнего забега Winter Run, соревнование начнется в 8:00 и пройдет по проспекту Аль-Фараби, от бизнес-центра «Нурлы-Тау» до проспекта Гагарина.

В связи с этим жителям и гостям мегаполиса нужно скорректировать маршрут передвижения.

Отмечается, что движение по северной стороне проспекта Аль-Фараби будет перекрыто частично.

Движение на участке дороги по северной стороне пр. Аль-Фараби от пр. Назарбаева до ул. Желтоксан будет перекрыто с 5:00 до 13:00 часов. Въезд в тоннель по пр. Аль-Фараби от ул. Мендикулова будет закрыт с 5:00 до 13:00 часов. Южная сторона пр. Аль-Фараби будет свободна для движения автотранспорта. Оргкомитет зимнего забега WinterRun

Уточняется, что движение по северной стороне пр. Аль-Фараби от ул. Желтоксан до EsentaiMall будет закрыто с 7:40 до 11:00. Южная сторона свободна для движения автотранспорта.

Движение по северной стороне пр. Аль-Фараби от EsentaiMall до пр. Гагарина будет закрыто с 8:30 до 10:45. Южная сторона будет свободна для движения автотранспорта. Оргкомитет Зимнего забега

Данные внесены с учетом рационального распределения времени движения участников забега.

Рекомендованный маршрут для проезда к БЦ «Нурлы-Тау» на автотранспорте: