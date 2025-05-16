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События

В Алматы перекроют улицу

участники марафона, фото - Новости Zakon.kz от 16.05.2025 17:24 Фото: pixabay
В Алматы 18 мая 2025 года перекроют улицу в связи с забегом, сообщает Zakon.kz.

По информации Управления спорта города, в связи с благотворительным забегом BI Run с 07:00 до 12:00 в районе забега будут действовать временные ограничения на движение транспорта.

Ограничения движения будут:

На участке улицы Бауыржана Момышулы (в южном направлении), от ул. Монке би (ЖК Bigville Arena City) до Almaty Arena будет закрыта одна автобусная полоса и одна полоса для легковых автомобилей.

Оставшаяся полоса в этом направлении будет функционировать в штатном режиме.

карта забега в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 16.05.2025 17:24

Фото: акимат Алматы

Также будет полностью перекрыта кольцевая улица на территории Almaty Arena.

На этом участке будет организован безопасный маршрут забега на дистанции 5 и 10 км. 

В апреле 2025 года блогер из Казахстана Супермамасита отправилась в Лондон на марафон и потом долго не могла прийти в себя после забега. 

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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