В Алматы перекроют улицу

В Алматы 18 мая 2025 года перекроют улицу в связи с забегом, сообщает Zakon.kz.

По информации Управления спорта города, в связи с благотворительным забегом BI Run с 07:00 до 12:00 в районе забега будут действовать временные ограничения на движение транспорта.

Ограничения движения будут:

На участке улицы Бауыржана Момышулы (в южном направлении), от ул. Монке би (ЖК Bigville Arena City) до Almaty Arena будет закрыта одна автобусная полоса и одна полоса для легковых автомобилей.

Оставшаяся полоса в этом направлении будет функционировать в штатном режиме.

Фото: акимат Алматы

Также будет полностью перекрыта кольцевая улица на территории Almaty Arena.

На этом участке будет организован безопасный маршрут забега на дистанции 5 и 10 км.

В апреле 2025 года блогер из Казахстана Супермамасита отправилась в Лондон на марафон и потом долго не могла прийти в себя после забега.