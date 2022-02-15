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18:34 15.02.2022

Шерзод Хаширбаев не прошел квалификационный этап на ОИ-2022

Фристайл-акробатика Пекин-2022 Квалификация Фото: olympic.kz
На зимних Олимпийских играх в Пекине состоялись предварительные соревнования у спортсменов, которые пытались попасть в список 12 лучших в программе фристайл-акробатики, сообщает Zakon.kz.

В числе 24 участников квалификационных состязаний был представитель Казахстана – Шерзод Хаширбаев.

В первой попытке он показал результат – 109,74. Вторая попытка оказалась неудачной, казахстанец упал при приземлении, за что были снижены баллы – 69,23. Тем самым Шерзод не смог пробиться в Топ-12, закончив свое выступление на 19-м месте.

14 февраля в этой же дисциплине выступали казахстанские девушки Жанбота Алдабергенова и Маржан Калмурзаева.

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