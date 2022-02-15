Бублик выиграл второй матч на турнире в Дохе

15 февраля Александр одержал победу в первом круге одиночного разряда.

Соперником казахстанца в стадии 1/16 финала стал словацкий теннисист Йозеф Ковалик.

Лучшему теннисисту Казахстана для победы понадобился один час, 22 минуты и два сета – 6:2, 6:4.

За выход в четвертьфинал Бублик сыграет с победителем встречи Иржи Веселы (Чехия) и Артуром Риндернехом (Франция).

14 февраля Александр выиграл свой поединок в парной категории.

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