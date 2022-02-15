19:40 15.02.2022
Бублик выиграл второй матч на турнире в Дохе
Фото: ktf.kz
Первая ракетка Казахстана Александр Бублик второй день подряд радует своих болельщиков, обыгрывая соперников на теннисном турнире ATP 250, который стартовал 14 февраля на кортах Дохи, сообщает Zakon.kz.
15 февраля Александр одержал победу в первом круге одиночного разряда.
Соперником казахстанца в стадии 1/16 финала стал словацкий теннисист Йозеф Ковалик.
Лучшему теннисисту Казахстана для победы понадобился один час, 22 минуты и два сета – 6:2, 6:4.
За выход в четвертьфинал Бублик сыграет с победителем встречи Иржи Веселы (Чехия) и Артуром Риндернехом (Франция).
14 февраля Александр выиграл свой поединок в парной категории.
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