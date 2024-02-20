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Определился первый соперник Александра Бублика на турнире АТР-250 в Дохе

Определился первый соперник Александра Бублика на турнире АТР-250 в Дохе Фото: АТР
В Дохе (Катар) стартовал турнир серии АТР-250. Казахстан представляют два Александра – Бублик и Шевченко. Лидер мужской сборной Казахстана Бублик узнал соперника по первому матчу, сообщает Zakon.kz.

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Выступление на турнире в Дохе Бублик начнет со второго круга, где встретится с Мартоном Фучовичем (№86 АТР). В первом круге игрок из Венгрии обыграл испанца Роберто Баутисту-Агута (№100 АТР) со счетом 6:1, 6:3.

В обновленном рейтинге Бублик поднялся на рекордное для себя место. На данный момент первая ракетка Казахстана занимает 21 позицию (+2). Шевченко тоже совершил стремительный рывок в табели о рангах. Новоиспеченный казахстанец поднялся аж на 12 строчек и теперь идет на 45 месте.

На состязаниях в Дохе Шевченко в стартовом раунде сыграет с ветераном французского тенниса Ришаром Гаске. На прошлой неделе экс-седьмой номер мирового рейтинга Гаске провел финальный матч на "Челленджере" в Манаме (Бахрейн) против казахстанца Михаила Кукушкина.

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