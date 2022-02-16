Байден выступит с заявлением по ситуации вокруг Украины

Президент США Джо Байден выступит с новым заявлением по ситуации вокруг Украины и продолжению дипломатических контактов с РФ по данной тематике, сообщает РИА Новости.

Согласно обновленному графику главы государства на сегодняшний день, обнародованному американской администрацией, выступление запланировано на 02:30 по времени Нур-Султана

Сообщается, что Байден выступит с краткими ремарками, представив обновленную информацию по России и Украине. Ожидается, что президент США заявит о продолжении дипломатических контактов.

Речь Байдена по Украине изначально не числилась в его рабочем графике на 15 февраля. Ранее у главы Белого дома состоялся новый телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном, с которым он регулярно поддерживает контакт по украинской проблематике.