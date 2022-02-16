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08:00 16.02.2022

Рост заболеваемости COVID-19 за сутки выявили в Казахстане

осмотр Фото: Zakon.kz
В стране за прошедшие сутки зарегистрировали на 335 заболевших больше, чем днем ранее. Меньше всего случаев в Туркестанской, Мангистауской и Кызылординской областях, сообщает Zakon.kz.

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 16 февраля 2022 года.

За прошедшие сутки зарегистрировано 1508 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

  • в Нур-Султане – 112,

  • в Алматы – 580,

  • в Шымкенте – 15,

  • в Акмолинской области –54,

  • в Актюбинской области – 17,

  • в Алматинской области – 84,

  • в Атырауской области – 24,

  • в ВКО – 75,

  • в Жамбылской области – 15,

  • в ЗКО – 71,

  • в Карагандинской области – 124,

  • в Костанайской области – 87,

  • в Кызылординской области – 5,

  • в Мангистауской области – 5,

  • в Павлодарской области – 129,

  • в СКО – 109,

  • в Туркестанской области – 2.

Всего в стране подтвержден 1 293 901 случай.

5394 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

  • в Нур-Султане – 963,

  • в Алматы – 1 273,

  • в Шымкенте – 329,

  • в Акмолинской области – 691,

  • в Актюбинской области – 0,

  • в Алматинской области – 173,

  • в Атырауской области – 230,

  • в ВКО – 12,

  • в Жамбылской области – 75,

  • в ЗКО – 30,

  • в Карагандинской области – 415,

  • в Костанайской области – 190,

  • в Кызылординской области – 27,

  • в Мангистауской области – 26,

  • в Павлодарской области – 604,

  • в СКО – 325,

  • в Туркестанской области – 31.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 236 236 человек.

Елена Беляева
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