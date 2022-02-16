Рост заболеваемости COVID-19 за сутки выявили в Казахстане

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 16 февраля 2022 года.

За прошедшие сутки зарегистрировано 1508 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

в Нур-Султане – 112,

в Алматы – 580,

в Шымкенте – 15,

в Акмолинской области –54,

в Актюбинской области – 17,

в Алматинской области – 84,

в Атырауской области – 24,

в ВКО – 75,

в Жамбылской области – 15,

в ЗКО – 71,

в Карагандинской области – 124,

в Костанайской области – 87,

в Кызылординской области – 5,

в Мангистауской области – 5,

в Павлодарской области – 129,

в СКО – 109,

в Туркестанской области – 2.

Всего в стране подтвержден 1 293 901 случай.

5394 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

в Нур-Султане – 963,

в Алматы – 1 273,

в Шымкенте – 329,

в Акмолинской области – 691,

в Актюбинской области – 0,

в Алматинской области – 173,

в Атырауской области – 230,

в ВКО – 12,

в Жамбылской области – 75,

в ЗКО – 30,

в Карагандинской области – 415,

в Костанайской области – 190,

в Кызылординской области – 27,

в Мангистауской области – 26,

в Павлодарской области – 604,

в СКО – 325,

в Туркестанской области – 31.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 236 236 человек.