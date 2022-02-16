Рост заболеваемости COVID-19 за сутки выявили в Казахстане
Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 16 февраля 2022 года.
За прошедшие сутки зарегистрировано 1508 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
в Нур-Султане – 112,
в Алматы – 580,
в Шымкенте – 15,
в Акмолинской области –54,
в Актюбинской области – 17,
в Алматинской области – 84,
в Атырауской области – 24,
в ВКО – 75,
в Жамбылской области – 15,
в ЗКО – 71,
в Карагандинской области – 124,
в Костанайской области – 87,
в Кызылординской области – 5,
в Мангистауской области – 5,
в Павлодарской области – 129,
в СКО – 109,
в Туркестанской области – 2.
Всего в стране подтвержден 1 293 901 случай.
5394 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:
в Нур-Султане – 963,
в Алматы – 1 273,
в Шымкенте – 329,
в Акмолинской области – 691,
в Актюбинской области – 0,
в Алматинской области – 173,
в Атырауской области – 230,
в ВКО – 12,
в Жамбылской области – 75,
в ЗКО – 30,
в Карагандинской области – 415,
в Костанайской области – 190,
в Кызылординской области – 27,
в Мангистауской области – 26,
в Павлодарской области – 604,
в СКО – 325,
в Туркестанской области – 31.
Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 236 236 человек.